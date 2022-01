Quirinale: Letta come Toma, conserva la matita del voto

LA CURIOSITÀ/ Il segretario nazionale del Pd posta la foto del cimelio su Twitter. Pochi giorni fa a ‘lanciare la moda’ era stato il governatore del Molise

ROMA. Conserva la matita del voto nel giorno, storico, della rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, posta la foto della matita elettorale sul suo profilo Twitter.” Me la tengo tra i ricordi. Belli”, scrive l’ex premier.

A ‘sdoganare’ la matita come cimelio del voto per il Quirinale, qualche giorno fa, era stato il presidente della Regione Molise Donato Toma, ripreso dai media nazionali e invitato a parlare, in proposito, anche da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro quale ospite (quasi fisso ormai) di ‘Un Giorno da Pecora’, la divertente trasmissione di Radio Uno. Insomma, Toma ha fatto scuola anche in Parlamento, almeno in tema di conservazione dei beni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!