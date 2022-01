Covid in Molise, un decesso e un altro ingresso in ospedale. I nuovi positivi sono 211

Il report dell’Asrem. Accertati anche 16 guariti. I casi salgono a 9.813



CAMPOBASSO/ISERNIA. Un decesso, un nuovo ricovero e altri 211 casi: questi i numeri di oggi dell’emergenza Covid in Molise, secondo i dati diffusi dall’Asrem.

Ha perso la sua battaglia contro il nemico invisibile una 97enne residente a Carpino, in provincia di Foggia, ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono così a 528.

Sempre nelle ultime ore si è reso necessario il ricovero in Malattie Infettive di un paziente di Castelpetroso. Per questo al momento in ospedale sono assistite 40 persone: 24 in Malattie Infettive, 13 nel reparto riservato agli anziani fragili e 3 in Terapia Intensiva. Di queste 13 non sono vaccinate, 1 ha ricevuto la prima dose, 9 la seconda dose e 17 anche la terza.

La buona notizia è che altri 16 molisani sono stati giudicati guariti, gli attualmente positivi risultano essere 9.813.

Infine, si diceva, sono 211, si diceva, i nuovi casi emersi dai 607 tamponi molecolari effettuati e dai 668 test antigenici refertati:

