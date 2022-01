Vaccini anti-Covid in Molise, avanti tutta: somministrate altre 6.883 dosi

Prosegue senza sosta la campagna di immunizzazione: i numeri registrati negli ultimi due giorni

CAMPOBASSO. Campagna vaccinale anti-Covid avanti tutta in Molise. Negli ultimi due giorni, ossia dal 28 al 30 gennaio, sono state somministrate in regione altre 6.883 dosi, per un totale di 643.935 inoculazioni dall’inizio della campagna di immunizzazione.

Più nel dettaglio, si tratta in prevalenza di terze dosi (5.171), a fronte di 1.002 seconde dosi e 710 prime dosi. A ricevere il vaccino tutti i soggetti aventi diritto, dagli over 80 fino ai 5 anni di età, ma la gran parte delle somministrazioni (di cui 4.594 di Pfizer e 2.289 di Moderna) ha riguardato utenti compresi tra i 20 e i 60, con picchi nella fascia 30-49.

