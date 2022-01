Incidenti sul lavoro, il Molise la regione in cui si muore di più

Pubblicata la mappatura dell’Osservatorio Vega Engineering per capire dove i lavoratori rischiano di più la propria vita. Da noi c'è la maggiore incidenza di infortuni mortali (15 vittime nel 2021) sul numero degli occupati (105.677).

Lavorare in Molise è più rischioso che in altre regioni. La nostra è infatti tra le regioni con l’incidenza di infortuni mortali sulla popolazione più alte in Italia. Questa è la dura evidenza cui conduce la mappatura dell’Osservatorio Vega Engineering per capire dove i lavoratori rischiano di più la propria vita (sul luogo di lavoro o in itinere).

Con il Molise, dove le morti bianche nel 2021 sono state 15 sono in zona rossa diverse regioni del Centro-Sud (Umbria, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata) oltre alla Valle d’Aosta. La zonizzazione a colori, alla stregua di quella che riassume la situazione della pandemia da Covid-19, rappresenta una fotografia chiara delle morti bianche in Italia Nel 2021 sono state in totale 1.221, con un’incidenza media nazionale di 42,5 infortuni mortali ogni milione di occupati. Per altro ad aumentare lievemente (0,2%) sono anche le denunce di infortunio totali: 555.236.

Ed è il settore delle Costruzioni quello che nel 2021 ha fatto più vittime (127). Seguono: Attività Manifatturiere (109), Trasporto e Magazzinaggio (97), Commercio, Riparazione di autoveicoli e motocicli (78).

La fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 45 e i 64 anni (674 su un totale di 973). Ma anche qui, valutando il dato rispetto al numero di occupati per fascia di età, si scopre che è più a rischio il lavoratore over 65, con un’incidenza di mortalità del 155,6, mentre tra i 55 e i 64 anni l’incidenza scende a 82, tra i 45 e i 54 anni a 42,2 e tra i 35 e 44 anni a 20,2. L’incidenza di mortalità minima è nella fascia di età tra 25 e 34 anni, pari a 13, mentre nella fascia dei più giovani, ossia tra 15 e 24 anni, l’incidenza risale a 27,3 infortuni mortali ogni milione di occupati. Questo dimostra che le fasce di età dei più giovani e, soprattutto dei più anziani, sono quelle più a rischio di infortunio mortale. Aspetto da tenere in considerazione vista la propensione del legislatore di posticipare l’età di pensionamento.

Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro nel 2021 sono 91 su 973 (quasi il 10% delle vittime) Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro da gennaio a dicembre del 2021 sono 144 (circa il 15% del totale).

Infine un riferimento al giorno della settimana in cui si verificano più morti bianche: è il lunedì.

