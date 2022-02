Campitello, pienone di domenica ma non è turismo vero

Prosegue la stagione balorda all’ombra del Monte Miletto. Seggiovia del Caprio e San Nicola perennemente in attesa di collaudo quando siamo già a febbraio. Il ‘boom’ dei festivi non fa testo.

Nulla di fatto: la neve c’è ma a Campitello Matese si continua a sciare solo nella parte bassa, cioè sulla pista con accesso dalla Piana-Lavarelle e nella zona dei principianti, serviti dal nastro trasportatore. Gli attesi collaudi da parte dell’Ustif non ci sono stati. Si tratta della verifica della corretta realizzazione dei lavori sullo skilift San Nicola e sulla seggiovia Del Caprio. In particolare per quest’ultimo impianto, che è l’unico (a parte la Capo d’Acqua, ferma anche quella) a condurre gli sciatori a oltre 1600 metri è atteso il responso dell’Ustif in quanto i lavori effettuati consentirebbero di prorogare l’apertura dell’impianto per un anno, pur non essendo stati realizzati i lavori di natura straordinaria come quello, essenziale, della sostituzione del cavo d’acciaio sul quale sono sistemate le sedie. C’è fiducia da parte di Funivie Molise, visto che i lavori eseguiti sono stati richiesti dagli stessi Uffici proprio al fine dell’ottenimento della proroga. Ma la risposta arriverà solo al momento del collaudo che finora, al 1° febbraio 2022, non è stato fatto ed è probabile che non ci saranno novità neanche nel prossimo weekend. Salvare metà stagione sarebbe ancora possibile, ma ancora una vota quando si parla di Campitello, sono più i dubbi che le certezze.



Un peccato, visto che nevica bene a giorni alterni e visto anche il pienone che ha caratterizzato la giornata di domenica sul pianoro all’ombra del Monte Miletto. Persone, auto e pullman ovunque. “Ma il turismo vero - dicono gli sciatori presenti - si fa tutti i giorni, serve la continuità”. In sostanza, le domeniche non fanno testo perché chi sale a Campitello nei festivi, fa un giro e se ne va. Nel frattempo gli albergatori lavorano con alti e bassi. La gente arriva, ma non si va a pieno regime. Sono i segni inequivocabili di una stagione balorda, che speriamo si possa concludere con un degno colpo di coda.

