Concorsi per 63 assunzioni alla Regione a rischio, consigliere di parità chiedono ritiro in autotutela

Per violazioni in materia di tutela dei soggetti Dsa. I bandi per il reperimento di personale full-time e a tempo indeterminato

CAMPOBASSO. I concorsi della Regione Molise, per 63 assunzioni full time e a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, rischiano di saltare.

La consigliera di parità delle province di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo e l’ex consigliera di parità della Regione Molise Giuseppina Cennamo hanno chiesto il ritiro in autotutela di tre bandi pubblicati sul sito della Regione.

Si tratta dei bandi per l’assunzione di amministrativi-contabili, tecnici amministrativi, informatici amministrativi, così suddivisi: 14 persone alla Regione, 14 alla Protezione civile e 35 nei Centri per l’impiego.

Per le due consigliere le procedure violerebbero le leggi in materia di tutela dei soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). Da qui il richiamo, con una nota formale indirizzata al governatore Donato Toma, all'assessore alle Politiche delle risorse umane Quintino Pallante e al direttore del Dipartimento di valorizzazione del capitale umano Claudio Iocca alla tutela delle persone dislessiche, "che devono essere messe in condizione di accedere ai concorsi pubblici senza essere discriminate nelle fasi selettive, pena la nullità dei concorsi".

In particolare, evidenziano Lembo e Cennamo, sarebbero state violate sia la legge nazionale n. 113 del 6 agosto 2021 che la legge della Regione Molise n.1 dell'8 gennaio 2010, nella quale è esplicitamente prevista la "predisposizione di prove personalizzate e adeguate alle abilità e difficoltà di chi è affetto da dislessia", e che prevede la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale e di utilizzare strumenti compensativi per la difficoltà di lettura.

"Il nostro compito – le parole di Lembo e Cennamo - è salvaguardare i soggetti a rischio di esclusione sociale e lavorativa da eventuali discriminazioni, soprattutto quando esistono leggi ad hoc come in questo caso. Oltre alla legge nazionale - aggiungono - è stata ignorata anche la legge regionale che all'epoca vide la Regione Molise tra le prime in Italia a legiferare in favore dei soggetti con Dsa e a prevedere misure per il loro inserimento lavorativo".

