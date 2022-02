Costo delle materie prime alle stelle, Toma presiede Conferenza delle Regioni: serve nuovo prezziario

Per garantire qualità delle opere pubbliche e sicurezza

CAMPOBASSO. Il costo delle materie prime da utilizzare in edilizia è troppo alto, la Conferenza delle Regioni, presieduta dal governatore del Molise Donato Toma, ha licenziato un documento, per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezziari regionali delle opere pubbliche e delle infrastrutture.

"Il contributo della Conferenza delle Regioni sarà trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili - ha spiegato Toma - al quale abbiamo trasmesso anche i nominativi dei tecnici che saranno chiamati a collaborare nella redazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari, strumenti fondamentali di governo del territorio, così come previsto dal recente decreto legge sostegni ter".

"Il settore delle costruzioni - ha spiegato Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e coordinatore della Commissione infrastrutture della Conferenza delle Regioni – è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia e della congiuntura economica, che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione, determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti".

Chiesto quindi l’aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d'asta a supporto degli operatori del settore delle costruzioni, che abbia l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere".

