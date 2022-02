Zalone e la trans brasiliana a Sanremo: tuona l’Arcigay Molise

“Il teatrino andato in scena è stato anacronistico e fuorviante”: così la presidente dell’associazione Luce Visco

CAMPOBASSO/ISERNIA. “Accogliamo con delusione che quello che doveva essere il Festival dell’inclusione diventa luogo di ripercussione di stereotipi macchiettistici ormai superati e facenti parte di una modalitá di intrattenimento discriminatoria e superata. Il teatrino andato in scena tra Amadeus e Checco Zalone descrive le persone trans in maniera anacronistica e fuorviante, e per questo è necessario chiedere scusa a tutte quelle persone offese da tale momento”. Così Luce Visco, presidentessa di Arcigay Molise, dopo la gag del comico pugliese nella seconda serata del Festival di Sanremo. Zalone, spalleggiato da Amadeus, ha messo in scena una fiaba moderna, una “storia Lgbtq ambientata in Calabria”, dichiaratamente con l’intento di fare satira sui comportamenti omotransfobici e, come suo solito, sull’ipocrisia dell’italiano medio.

Ma lo sketch non è piaciuto alla presidentessa. “Le persone trans, con tanto di accostamento alla prostituzione, non meritano di essere ancora etichettate in tal modo”.

Il racconto di Zalone è quello di Oreste, un uomo trans di origine brasiliane che viene invitato a un ballo di corte da un re omofobo. Oreste ha un colpo di fulmine con il principe ma il re si oppone. La favola si è conclusa con una parodia di ‘Almeno tu nell’universo’, in cui si scopre che il trans in realtà si prostituisce e che il re è uno dei suoi clienti più affezionati.

