Macchia d’Isernia, parte il programma ‘Mangiaplastica’: quasi 30mila euro stanziati

Arrivavano i contributi al Comune al fine di ridurre i rifiuti e favorirne la raccolta selettiva

MACCHIA D’ISERNIA. Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato la graduatoria dei comuni italiani finanziati per l’acquisto di eco-compattatori al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare.

Il Comune di Macchia è risultato in graduatoria il secondo comune della provincia di Isernia come punteggio (169esimo comune su 829 a livello nazionale) ed ha ottenuto un finanziamento pari a 27.450,00 euro.

“Il nostro impegno per una comunità sempre più green e sostenibile: costruiamo insieme il nostro futuro”, ha commentato il sindaco Giovanni Martino.

