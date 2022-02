Isernia, progetti di utilità diffusa: sostegno concreto per 20 disoccupati

Lo ha annunciato l'assessore regionali alle Politiche Sociali Calenda dopo l'adesione del Comune. Al via le selezioni

ISERNIA. Sostegno a chi è in difficoltà: anche il Comune di Isernia nei prossimi giorni darà avvio alla selezione dei lavoratori e all'avvio delle attività previste nei progetti di utilità diffusa, promossi e voluti dall'Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro della Regione Molise.

Dopo l'adesione della maggior parte dei Comuni molisani, anche il capoluogo di provincia pentro ha finalmente aderito ai progetti consentendo ad oltre venti lavoratori (attualmente disoccupati o inoccupati) di essere inseriti in programmi occupazionali che hanno invece l'obiettivo di valorizzare il livello dei servizi resi ai cittadini ma anche di assicurare, seppure in via temporanea, un sostegno al reddito.

I lavoratori che saranno selezionati dal Comune di Isernia lavoreranno per i servizi a carico della comunità locale per una durata di quasi due anni. "Finalmente - è intervenuta al riguardo l'assessore Filomena Calenda - anche il Comune di Isernia ha aderito al progetto che vuole l'inserimento di unità lavorative in stato di bisogno, inoccupate, disoccupate o senza alcun sostegno al reddito, in progetti occupazionali utili anche alla crescita della città. Vorrei ribadire, infatti, che i Lavori di Utilità Diffusa sono finanziati da una spesa pubblica che non punta al mero assistenzialismo ma che - superandolo - permette ai lavoratori di diventare parte attiva all'interno di programmi che vanno a beneficio delle comunità locali".

