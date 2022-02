Pronto soccorso, Rocchia primario a Campobasso. Arrivano 7 anestesisti a tempo indeterminato

Si sono concluse le procedure di concorso bandite dall’Asrem. I rianimatori verranno utilizzati agli ospedali Cardarelli, Veneziale e San Timoteo



CAMPOBASSO. Un nuovo primario al Pronto soccorso del ‘Cardarelli’. E 7 nuovi anestesisti, da immettere in servizio negli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli.

Novità previste dalla conclusione delle procedure di concorso bandite dall’Asrem, anche per affrontare il problema di carenza di medici specialisti in Molise.

Si parte con il nuovo primario del Pronto soccorso di Campobasso, il dottor Nicola Rocchia, 60 anni, già primario facente funzione nel Pronto soccorso e medicina d’urgenza del San Timoteo, che ha vinto il concorso per dirigente medico, avviato tre anni fa, prima della pandemia, e che prenderà servizio a giorni al Cardarelli. Subito dopo la firma del contratto.

Questione di giorni e attesa per la contrattualizzazione anche per i 7 anestesisti e rianimatori, che hanno vinto il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e che sono stati ritenuti idonei dalla Commissione Asrem.

Saranno utilizzati, ha fatto sapere il direttore generale Oreste Florenzano “dove ci sarà più bisogno, nel perimetro dei nei tre ospedali molisani di Campobasso, Isernia e Termoli".

Un problema, quello della carenza di anestesisti, alla base del blocco degli interventi chirurgici programmati, in corso da oggi al San Timoteo, per la sospensione del primario e l’assenza di altri due specialisti. Per il momento garantite solo le urgenze.

