Bolli auto, valanga di avvisi: nuova mazzata per i cittadini

La Regione batte cassa ma il Movimento Consumatori prepara i legali: le tasse prescritte non vanno più richieste

CAMPOBASSO-ISERNIA. È allarme bolli auto per i cittadini molisani, che in questi giorni stanno ricevendo caterve di avvisi, non soltanto relativi alle tasse automobilistiche in scadenza, ma anche quelli scaduti da più di tre anni e dunque prescritti.

Lo afferma il Movimento Consumatori del Molise con il suo presidente Filippo Poleggi, che sottolinea come in passato la Regione avesse rinunciato ai bolli prescritti dopo le opposizioni promosse dai destinatari degli avvisi.

“La Regione ha rimesso in moto le procedure per la riscossione – ha detto Poleggi al ‘Giornale del Molise’ – Ci auguriamo che, tenendo conto dalla situazione di difficoltà economica in cui si trovano molte famiglie molisane, rinunci a riscuotere le somme prescritte. Nel frattempo, tuttavia, chi vuole può fare opposizione entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso, da presentare alla Commissione tributaria provinciale competente. Chi invece vuole pagare, ha 30 giorni di tempo per farlo”.

C’è anche la possibilità di dilazionate il pagamento. Per chi non paga, invece, si rischia il recupero del credito anche attraverso il fermo amministrativo del mezzo. Il movimento consumatori del Molise mette a disposizione i propri legali per assistere quegli automobilisti che volessero opporsi al pagamento non dovuto “perché le somme prescritte – ha concluso Poleggi, per legge, non possono essere più richieste”.

