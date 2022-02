Covid, muore un’anziana di Isernia. Altri 5 ricoveri e 214 positivi

Il report dell’Asrem. Refertati 586 tamponi molecolari e 1.063 test antigenici



CAMPOBASSO/ISERNIA. Salgono a 542 i decessi accertati dall’Asrem in Molise dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid. Oggi ha perso la sua battaglia contro il nemico invisibile una 87enne di Isernia, ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso.

Sempre nella giornata di oggi si è reso necessario il ricovero di altri 5 pazienti, 4 in Malattie Infettive e uno nel reparto in cui vengono assistiti gli anziani fragili. Sale così a 48 il numero delle persone assistite in ospedale: 30 in Malattie Infettive, 15 nel reparto Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva. Di questi 17 non sono vaccinati, 2 hanno ricevuto la prima dose, 10 la seconda dose e 19 la terza dose.

Nelle ultime ore sono stati refertati 586 tamponi molecolari e 1.063 test antigenici, dai quali sono emersi altri 214 casi di positività. Registrati anche 43 guariti, che porta a 8942 il numero degli attualmente positivi.

I centri molisani dove si sono registrati più casi sono Campobasso, Isernia e Termoli.

I NUOVI CASI

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!