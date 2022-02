Acqua pubblica: ecco perché a Isernia si pagherà di più. Il sindaco: alla lunga conviene

Castrataro spiega le tappe di costituzione dell’Egam, l’ente che fisserà la tariffa delle risorse idriche in Molise. Inevitabili i rincari in bolletta per la città pentra, ma ciò permetterà negli anni di avere accesso a importanti fondi per investimenti sulla rete

ISERNIA. Torna a tenere banco in Consiglio comunale la questione dell’Egam, l’Ente di governo dell’ambito del Molise, al quale i Comuni dovranno obbligatoriamente aderire per effetto di una legge regionale varata dall’ex Governo Frattura nel 2017. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha fornito una serie di spiegazioni all’aula durante l’ultima seduta di giovedì scorso, sgomberando il campo sulla paventata privatizzazione dell’acqua, che non avverrà.

L'Egam definisce la tariffa e gli investimenti sulle infrastrutture idriche che devono essere realizzati per garantire il servizio al cittadino. La gestione del servizio, attualmente affidata ai singoli Comuni, sarà garantita attraverso l'affidamento a un gestore unico che avrà la responsabilità di eseguire tutti gli interventi pianificati sulla rete e sugli impianti del servizio idrico integrato e di garantirne la regolare manutenzione.

“Abbiamo approvato il Piano economico finanziario – ha detto il primo cittadino - Entro il 30 giugno 2022 deve essere definito l’ambito di gestione (interamente privata, pubblico-privata o interamente pubblica) e se non rispettiamo questa scadenza il Molise perderebbe una quota di fondi destinati al Sud di circa 400 milioni di euro. Si tratta di risorse per intervenire su reti idriche, fognature e depurazione, dunque la definizione va fatta, solo che non ci sono i tempi. All’inizio, pertanto, la società di gestione sarà a intero capitale pubblico e i tre comuni principali, Campobasso, Termoli e Isernia saranno i primi a entrare in quest’ente. Arriveranno in Consiglio gli atti che danno mandato al sindaco di partecipare, con una quota sociale di versamento di capitale del 25 per cento in tre anni, circostanza che ci dà la possibilità di accedere a questi fondi. L’acqua – ha sottolineato Castrataro - rimane pubblica; potrebbe invece cambiare la gestione, da capire se pubblico-privata, interamente privata o interamente pubblica. Non ci sono i tempi per fare un bando di gara cui potrebbero partecipare per esempio le grandi municipalizzate come Acea, che è pubblico-privata. Nell’Egam ci saranno un centinaio di persone all’inizio, probabilmente distaccate dai Comuni, soprattutto sul lato tecnico – ingegneri e operai che si occupano di termoidraulica – e si andrà avanti per un po’ in questo modo”.

Chiarimenti sono arrivati anche sulla temuta questione del rincaro delle tariffe. “Abbiamo un obbligo – ancora il sindaco - che deriva da una direttiva Arera (l’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) di adeguarci a un sistema tariffario che dà garanzie anche alle persone meno abbienti, le quali avranno una certa quota di acqua gratis. Ma è chiaro che, andando in un meccanismo solidaristico, chi è più efficiente come Isernia – che ha l’acqua di proprietà, con le sue sorgenti – avrà un incremento rispetto a chi compra l’acqua”.

I costi, insomma, saranno redistribuiti e Isernia ci andrà a perdere, almeno in una fase iniziale. Nell’attuale fase, inoltre, c’è l’aumento generalizzato dell’energia elettrica (con il raddoppio dei costi) ed è stato previsto un intervento governativo che aiuterà i Comuni, ma in qualche modo questi aumenti finiranno anche nelle bollette. Gli isernini,al momento, si vedono addebitare solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre altri Comuni pagano Molise Acque per l’approvvigionamento idrico.

Di qui l’utilità dell’Egam, secondo Castrataro: “Andare in un’azienda più grande, se gestita bene, vuol dire prendere ad esempio i soldi del Pnrr e programmare ulteriori investimenti che faranno diminuire i costi, nel tempo. Nel lungo periodo guadagneremo, perché le reti verranno unite tra di loro con determinate efficienze di scala che i Comuni piccoli, soprattutto, non hanno. Stiamo aspettando gli atti di costituzione di questa società (da capire se una Spa, una srl, un consorzio) e si è vociferato anche dell’ingresso di Molise acque nel capitale – con una quota non superiore del 15 per cento - ma l’ente subregionale ha evidenti problemi di bilancio, con 60 milioni di euro di passivo. La legge ci impone di entrare in una società più grande, ma questo ci dà possibilità di accesso a determinati fondi che non possiamo permetterci di perdere”.

“Nel momento in cui Isernia entrerà a far parte di una società con una quota di circa il 10 per cento, la decisione sulla gestione pubblica o privata ovviamente non spetterà solo a noi – ha precisato il sindaco - Sulla questione efficienza: è vero che è necessario rifare una parte delle pompe di sollevamento e dei quadri elettrici, ma lì si può efficientare tanto a partire dal 1^ luglio, quando ci sarà il nuovo soggetto che gestirà. Il nostro costo maggiore è l’energia elettrica, dunque bisogna investire bene sulla produzione di energia e per farlo bisognerà agire in sede di contrattazione. L’ente avrà entrate per 32 milioni dalle bollette e costi per 30 milioni, di cui 7 solo di energia elettrica, sui quali bisognerà lavorare per una riduzione. Ma entrare in Egam – ha concluso Castrataro - è obbligatorio”.

