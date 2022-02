Docenti e studenti ‘sensori attivi’ delle emergenze: nasce la rete degli ambasciatori della sicurezza

Iniziativa dell’Ufficio scolastico regionale e della Protezione civile del Molise. Sarà possibile fare segnalazioni attraverso i social per agevolare gli interventi di soccorso

CAMPOBASSO. Monitorare il territorio attraverso l'uso consapevole dei social: va in questa direzione la collaborazione avviata tra l’Ufficio scolastico regionale e la Protezione civile del Molise.

Negli scorsi giorni si è tenuto online il primo appuntamento formativo organizzato dall’ Ufficio scolastico regionale, che ha coinvolto i docenti-animatori digitali di tutte le scuole molisane, e i rappresentanti della Protezione Civile.

Nei prossimi giorni è previsto anche un ciclo di formazione che sarà dedicata agli studenti.

Al centro del progetto c'è la creazione della Rete di ‘Ambasciatori della sicurezza’ costituita da docenti e studenti che saranno formati sui temi del giornalismo civico, della cultura di Protezione civile, della cittadinanza digitale e della media education.

La Rete degli ‘Ambasciatori della sicurezza’ rientra nelle azioni del progetto ‘E-Citijens’, che mira a creare un sistema in grado di supportare in maniera innovativa le decisioni di emergenza. Tale sistema è basato sui social media, da testare in tutta l’area di cooperazione Italia-Croazia. In questo ambito, la Regione Molise è lead partner del progetto insieme ad altri nove partner italiani e croati tra cui Regioni, Comuni, università e altri stakeholder.

L’obiettivo generale di E-Citijens è, infatti, quello di facilitare l’adozione e l’efficacia delle misure di emergenza, incrementando la sicurezza dei cittadini e la capacità di gestire i rischi naturali, particolarmente nell'area adriatica.

Durante le emergenze - come alluvioni, terremoti o calamità naturali - i componenti della Rete che si trovino nelle vicinanze dell’evento potranno usare i loro account social (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) per postare notizie, immagini e video. Questo intervento, abbinato a specifici hashtag (#Edss), aiuterà la Protezione Civile nella raccolta delle informazioni e nella valutazione dell’intervento.

Tutte le informazioni inviate dalla rete di docenti e studenti si uniranno poi a quelle pubblicate anche da altre fonti istituzionali.

La finalità è quella di preparare l'intervento di soccorso mediante l'utilizzo di un’apposita piattaforma deputata appositamente alla raccolta delle informazioni, grazie a specifici algoritmi in grado di comunicare con la centrale operativa.

Un obiettivo che sarà possibile aumentando la cooperazione tra Italia e Croazia, ma anche rendendo i cittadini (in questo caso si tratta dei nostri docenti e studenti formati ad hoc) ‘sensori attivi’ delle emergenze attraverso la segnalazione di eventi critici mediante un uso efficace e consapevole dei vari social media.

Le attività del progetto E-Citijens rivolte alle scuole del territorio sono state inserite dall’Usr Molise tra le azioni formative del Piano nazionale scuola digitale.

