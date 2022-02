Crescita dei giovani e Pnrr, Toma: “Grande opportunità per il Molise”

Nell’ambito del Piano, previsti 30 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno. Iniziativa rivolta agli Enti del Terzo Settore. Il Presidente: “Obiettivo combattere la povertà educativa”. Scadenza fissata il primo marzo.

Le statistiche classificano il Molise al quinto posto tra le regioni con più alto tasso di povertà educativa, cioè di limitazioni più o meno gravi al diritto dei bambini a un'educazione e li priva dell'opportunità di imparare e sviluppare competenze di cui avranno bisogno da adulti.

In Italia, dietro, ci sono solo Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Non una situazione incoraggiante, anche se da più parti arrivano notizie che vogliono la Regione guidata dal Presidente Toma pronta a sostenere con forza qualsiasi iniziativa a supporto dell’educazione di bambini e ragazzi, tema finalmente riconosciuto come essenziale per la ripresa e la crescita del Paese.

L’opportunità più grande arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stato infatti pubblicato a fine anno il bando rivolto agli Enti del terzo settore (Ets) per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di progetti socio educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno. L’ente di riferimento è l’Agenzia per la Coesione Sociale Territoriale mentre le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a 30 milioni di euro, nell’ambito della Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 del Pnrr.

L’iniziativa, che ridà ossigeno al bando già aperto nell’ambito del Piano Sud 2020 che erogava 16 milioni per progetti sulla povertà educativa nel mezzogiorno, è notevole per gli operatori molisani. La nostra regione rientra infatti tra quelle destinatarie della misura che stanzia 30 milioni di euro. Le altre regioni sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Questi gli obiettivi e i destinatari. I progetti che gli Ets presenteranno dovranno prevedere uno specifico riferimento ai servizi assistenziali per la fascia 0-6 anni e a quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa per la fascia 5-10 e 11-17 anni. Ciascuna proposta progettuale dovrà riguardare soltanto uno dei tre ambiti individuati ovvero interventi rivolti a: bambini di età compresa tra 0-6 anni e alle loro famiglie, con l’obiettivo di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e contribuire a raggiungere il benessere dei bambini e delle loro famiglie; bambini di età compresa tra 5-10 anni, con l’obiettivo di promuovere il loro benessere e la loro crescita armonica; ragazzi di età compresa tra 11-17 anni, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico ed il fenomeno del Neet ovvero ‘Not in Education, Employment or Training’ in sostanza giovani di età compresa tra i 15 e i 29 che non partecipano né cercano alcun percorso di formazione, istruzione o lavoro.

“E’ un’opportunità che il Molise deve cogliere al volo – dice il Presidente della Regione, Donato Toma – L’obiettivo è combattere la povertà educativa”.

La presentazione dei progetti, che dovrà avvenire entro le 12 del primo di marzo 2022 secondo le modalità contemplate nell’articolo 11 dell’Avviso, dovrà essere fatta da partnership costituite da un minimo di tre soggetti con ruolo attivo nella ideazione e realizzazione delle operazioni, ed il soggetto proponente dovrà essere esclusivamente un Ets. Nella composizione della partnership, oltre al soggetto proponente, deve essere presente almeno un altro Ets in qualità di partner e potranno partecipare anche soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, degli enti locali e dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università e della ricerca.

I progetti selezionati potranno usufruire di un contributo compreso tra 125mila e 250mila euro che potrà coprire fino al 95% del costo del progetto, mentre il rimanente 5% sarà a carico dei soggetti della partnership proponente. I progetti avranno una durata compresa tra 1 e 2 anni.

