Disabilità, al via le attività del progetto Afasef ‘L’asino che vola’

L’iniziativa è stata selezionata dalla Regione Molise e punta a sostenere soggetti dai 18 ai 65 anni e le loro famiglie

ISERNIA/CAMPOBASSO. Il progetto dell’Afasev denominato ‘L’asino che vola’, rivolto ai soggetti con disabilità dai 18 ai 65 anni e ai loro caregiver, è stato selezionato dalla Regione Molise nell'ambito del finanziamento relativo all’Avviso per il “sostegno a progetti di rilevanza locale, promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore”.

Al via così le attività in programma, secondo 3 azioni principali: supporto psicologico ai caregiver; supporto psico-sociale per gli utenti con disabilità attraverso attività di gruppo assistita con animali, in particolare con asini presso un asineggio della provincia; sportello sociale per i caregiver.

I destinatari devono essere residenti nella regione Molise. Per maggiori informazioni e/o adesioni:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto "L'asino che vola".

