Richiesta di rinvio a giudizio per Frattura e Di Pardo. Petescia: accusatori diventati accusati

Nei confronti dell’ex governatore e del suo legale la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per calunnia continuata in concorso. La conferenza stampa della direttrice di Telemolise, assolta con Fabio Papa dall’accusa di estorsione, che ha fatto il punto sugli ultimi sviluppi di una vicenda giudiziaria iniziata 7 anni fa

CAMPOBASSO. Paolo Di Laura Frattura e il suo legale Salvatore Di Pardo da accusatori a accusati. Un passaggio sul quale la direttrice di Telemolise Manuela Petescia ha più volte posto l’accento, nella conferenza stampa che ha tenuto a Campobasso per commentare la richiesta di rinvio a giudizio, per calunnia continuata in concorso, formulata dal procuratore aggiunto della Corte d’Appello di Bari Francesco Giannella e dal procuratore capo Roberto Rossi, Nei confronti dell’ex presidente della Regione Frattura e dell’avvocato Di Pardo.

“Restare in silenzio su quello che è appena avvenuto avrebbe significato avallare il tentativo di sotterrare, insabbiare e far dimenticare una colossale ingiustizia”, così Manuela Petescia ha aperto il suo intervento, affiancata dal suo avvocato Paolo Lanese e dal legale del magistrato Fabio Papa Massimo Romano.

La vicenda giudiziaria, “che ha preso sette anni della mia vita e per le quali mi aspetto le scuse della presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ex premier Renzi, della Regione e del Pd”, come ha evidenziato la giornalista, è quella relativa al procedimento per la presunta estorsione denunciata nel 2014 da Paolo Di Laura Frattura, che secondo l’ex governatore sarebbe stata commessa da Petescia e Papa, processati e assolti con formula piena dal Tribunale di Bari, sia in Primo grado che in Appello, con la sentenza passata in giudicato ai fini penali. Successivamente anche il Csm ha dichiarato l'insussistenza degli addebiti e ha reintegrato Fabio Papa al suo posto di sostituto procuratore al Tribunale di Campobasso.

Terminato il processo la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per calunnia nei confronti di Frattura e Di Pardo, accusati di avere in concorso tra loro, prima con una denuncia presentata alla fine del 2014 e poi con dichiarazioni "non vere o reticenti" rese ai carabinieri, al pm e alla Corte d'Appello pugliese, incolpato il magistrato Fabio Papa e la giornalista Manuela Petescia dei reati di concussione ed estorsione "pur sapendoli innocenti", essendo emersa nel corso e all'esito dei giudizi la piena insussistenza delle accuse.

I fatti si riferiscono al periodo che va dalla fine del 2013 alle dichiarazioni rese nel procedimento di secondo grado, che si è concluso con la sentenza del 10 marzo del 2021. Elemento decisivo, ha evidenziato Manuela Petescia in conferenza stampa, la data della presunta cena dell’autunno 2013 nella quale, secondo Frattura e Di Pardo sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione. “Ascoltato durante il dibattimento l’avvocato Di Pardo non ha fatto altro che dire “non so, non mi ricordo”, anche in relazione alla data della cena”, ha detto Petescia. Secondo la quale la cena non c'è mai stata.

“Con la doppia sentenza di assoluzione, per estorsione e per altri reati gravissimi, quali abuso e falso, è stata ripristinata la verità dei fatti e confutata quella che era una mistificazione della realtà - ha affermato l’avvocato Massimo Romano - Inoltre è stata riconosciuta la fondatezza delle indagini condotte da Papa sulla vicenda Biocom, che vedeva coinvolto Frattura, che per l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex questore di Campobasso Giancarlo Pozzo”.

“I Pm che avevano appellato la sentenza di Primo grado, lette le motivazioni dell’Appello, hanno deciso di procedere per calunnia in concorso nei confronti di Frattura e Di Pardo – ha aggiunto l’avvocato Fabio Lanese – Aspettiamo il processo, auspicando che si svolga in tempi brevi e che a costituirsi parte civile siano la Regione Molise e la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Parte civile nel primo procedimento.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!