Addio lezioni all’Andrea d’Isernia: niente più scuola nella vecchia sede

Lo ha detto il sindaco Castrataro in Consiglio comunale. Ma la vecchia amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi fondi per 5 milioni per la ristrutturazione dell’edificio conservandone la storica destinazione d’uso. Da capire come fare a non perdere i fondi

ISERNIA. Non tornerà a ospitare gli alunni delle scuole medie, la storica sede dell’Andrea di Isernia. I numeri degli studenti non sono sufficienti - nonostante le 160 iscrizioni, ragguardevoli visto il calo demografico - per far riattivare l’edificio con destinazione d’uso scolastico. Lo ha detto il sindaco Piero Castrataro nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 3 febbraio.

La ristrutturazione dell’Andrea d’Isernia, chiusa per problemi legati alla normativa antisismica già da qualche anno, figura tra le iniziative da finanziare nell’ambito del maxi progetto di ‘rigenerazione urbana’. Venti milioni di euro di fondi europei, in totale, che la vecchia amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Giacomo d’Apollonio si è aggiudicata partecipando al bando per l’assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione delle città, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il 30 dicembre scorso, con decreto interministeriale del capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno - di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - è stato approvato l’elenco dei progetti beneficiari, completi del target Pnrr di riferimento e del comune soggetto attuatore, nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità, sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio. E Isernia si è vista approvare ben 10 progetti su 10 (anche se uno è stato promosso ‘con riserva’). Tra essi, figura appunto la ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, con ampliamento della scuola media Andrea d’Isernia sita in via Pascoli: 5,1 milioni di euro, di cui 372.180 di spese di progettazione.

Fondi che in teoria sarebbero vincolati a un progetto che conserverebbe la consueta destinazione d’uso. Ma Castrataro, dopo un’interlocuzione con il dirigente scolastico, ha scoperto che l’immobile non serve più come scuola, perché non ci sono i numeri per occuparne gli spazi. E neppure si potrebbe procedere a riportare in via Pascoli gli studenti dalle aule del nuovo edificio sicuro di San Leucio, dove in alcuni casi comunque si registra affollamento.

L’alternativa allo studio, dunque, sembrerebbe quella di unire l’ex sede dell’Andrea d’Isernia al ricostituendo polo universitario di Palazzo Orlando. Il bando della rigenerazione urbana, infatti, prevede un finanziamento di 2 milioni di euro anche per la ristrutturazione, il riuso e la rifunzionalizzazione a fini didattici, educativi, culturali e sociali dell’edificio comunale di via De Gasperi, con relative aree esterne. E il Comune sta lavorando per riportarvi all’interno un corso di laurea, dopo la chiusura di Scienze Politiche a Isernia da parte dell’Università del Molise.

“Isernia – ha spiegato il sindaco – in 5 anni percepirà qualcosa come 45 milioni di euro tra bando periferie (poco più di 10 milioni), i 3.5 milioni del programma ‘strategia urbana’, i 10 milioni del Contratto istituzionale di sviluppo Cis per l’auditorium e, infine, i citati 20 milioni per ‘rigenerazione urbana’. Se aggiungiamo i bandi Pnrr cui stiamo partecipando noi come amministrazione, arriviamo a cifre che Isernia non ha mai visto. Tutti questi soldi daranno un volto nuovo alla città. Ritengo perciò – questa l’apertura alle minoranze - che l’impiego degli stessi non debbano deciderlo 21 consiglieri di maggioranza o una giunta di 9 persone, ma più siamo meglio è”.

Di qui il rilancio della necessità di una commissione straordinaria temporanea sui fondi Pnrr o di un gruppo di lavoro ad hoc che si interessi dei vari bandi. Ma in assise l’istituzione della stessa - come anche di un organo consultivo speciale sulla sanità, previsti all’ordine del giorno – è stata rinviata a data da destinarsi.

