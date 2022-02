Gigafactory a Termoli, c'è l'accordo: il Governo mette sul piatto 370 milioni di euro

Quello in Molise sarà il terzo impianto del gruppo Stellantis in Europa

TERMOLI/ROMA. La gigafactory si farà a Termoli: l'accordo tra governo e Stellantis è stato raggiunto e, a questo punto, mancano solo firme.

Un investimento superiore ai 2,5 miliardi. Di questi , riferisce 'La Repubblica', circa 370 milioni sono i soldi che il Governo metterà su diverse linee e con un mix di strumenti differenti per sostenere la riconversione del sito.

La discussione su Termoli, per l’esecutivo Draghi, è stato un banco di prova sulle misure che l’Italia può mettere sul tavolo per accompagnare il cambiamento verso la mobilità elettrica. Domani, 9 febbraio, a Palazzo Chigi, dopo le sollecitazioni della associazioni, Federmeccanica e Anfia, e dei sindacati metalmeccanici, ci sarà un confronto tra i ministri proprio sull’auto.

Dalle informazioni che filtrano dal Mise, già la prossima settimana potrebbe essere ufficializzato l’accordo per realizzare l’impianto Acc, acronimo di Automotive Cells Company, la joint venture tra Stellantis, Mercedes Benz e TotalEnergies. Fabbrica da cui usciranno le batterie per i nuovi modelli Stellantis, gruppo partecipato da Exor che controlla Repubblica. Il 19 gennaio, quando l’ad Carlos Tavares ha visitato proprio Termoli, aveva detto che il negoziato con il governo era ancora aperto. Incertezza che aveva mandato in fibrillazione i sindacati, andati subito in pressing sul governo. Nel giro di tre settimane il quadro, con la regia del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin, si è chiarito. Stellantis, che non conferma l’ok all’intesa, non ha mai messo in dubbio l’operazione.

Termoli è il terzo impianto in Europa. In Germania è stato scelto il sito Opel di Kaiserslautern: poco più di 2 miliardi di investimento e oltre 430 milioni messi dallo Stato tedesco e dal Land. In Francia la gigafactory sorgerà a Douvrin. I due siti a regime arriveranno a una capacità di 24Gwh, garantendo la fornitura per 1 milione di veicoli, 500 mila per impianto. Numeri simili per Termoli.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!