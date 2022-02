Noi Di Centro, Clemente Mastella a Campobasso per presentare i vertici del partito

In una conferenza stampa prevista per sabato 12 febbraio. Il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso nominato segretario regionale

CAMPOBASSO. Il leader di ‘noi Di Centro’ Clemente Mastella sabato 12 febbraio all’hotel Rinascimento di Campobasso, in una conferenza stampa organizzata alle 11 per presentare i vertici regionali del partito, eletti nell’assemblea convocata a Isernia dal presidente onorario Alfredo D’Ambrosio. Un appuntamento che ha sancito l’avvio dell’azione politica del partito in Molise.

A essere eletto segretario regionale il sindaco di Petrella Tifernina ed ex vice presidente della Provincia di Campobasso Alessandro Amoroso. Queste le altre nomine: Sonia De Toma, vice segretario vicario regionale; Annalisa Maroncelli, segretario provinciale di Campobasso; Vincenzo Berardi, segretario provinciale di Isernia; Gianluca Di Pasquale, vice segretario provinciale vicario di Isernia; Francesco Gasparo, coordinatore cittadino di Campobasso; Giuliano Persichilli, responsabile organizzativo e organizzazione coordinamento regionale.

Le nomine molisane completano il programma di riassetto nazionale, aggiungendosi a quelle di Campania, Basilicata, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

