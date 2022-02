Braccio di ferro Regione-Mef, Toma: "Non si sono opposti, riavremo i 32 milioni"

Durante il Consiglio regionale di oggi, il Presidente ha aggiornato l’aula sulla vertenza in atto per riottenere l’ingente somma (da accertamenti per evasione Irap) che il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe versato invece sul conto dedicato alla spesa sanitaria.

La Regione si muove per il recupero di ben 31 milioni e 800 mila euro (da accertamenti per evasione Irap). A fine ottobre 2021 era stata notificata l’ingiunzione fiscale al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all'Agenza delle Entrate.

Oggi, in Consiglio regionale, è tornato sulla vicenda il Presidente Donato Toma, da cui è partita direttamente l’iniziativa al fine di poter riversare le ingenti risorse nelle casse regionali, risorse che il Ministero avrebbe invece versato sul conto della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Regione, ma dedicato alla spesa sanitaria.

La notizia di oggi, così come resa nota da Toma durante l’Assise legislativa di questa mattina, è che il Mef non si è opposto nei trenta giorni di tempo previsti per legge. Dunque, la Regione dovrà adesso individuare il modo per far partire l’esecuzione, anche se, non essendo perentori nella giustizia tributaria i termini summenzionati, il Ministero potrebbe comunque muoversi per cercare di contrastare la richiesta della Regione. Lo farà nella consapevolezza di avere pochissime chance di riuscirci. Nel merito, infatti, la questione è stata cristallizzata. Il precedente della Basilicata (sentenza favorevole alla Regione in primo grado e in Appello), mette il Presidente Toma e la Regione Molise, che si sono affidati allo stesso Studio (De Bonis) che ha vinto in Lucania, nelle condizioni ideali per poter agire per il recupero dei 32 milioni circa. Nei prossimi giorni si saprà come la Regione procederà per dare il là all’esecuzione e come, eventualmente, reagirà il Mef, con probabile decisione dei giudici contabili se l'ente molisano si costituirà in giudizio.

