Riconversione beni confiscati alle mafie, c’è solo Campobasso

di Maurizio Cavaliere

CAMPOBASSO. Il Molise non è estraneo a fenomeni di criminalità organizzata e mafie che si propagano dai territori confinanti. Lo dice il Rapporto della ‘Commissione speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise’ pubblicato nel settembre 2020, e lo ha detto, spesso il Procuratore Distrettuale Antimafia di Campobasso Nicola D’Angelo, e altri sui colleghi, a margine di alcuni importanti blitz delle Forze dell’Ordine.

Sono 11 i beni confiscati in Molise alla criminalità organizzata: ricadono nei Comuni di Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Venafro e nei due capoluoghi di Provincia, Campobasso e Isernia.

Si tratta di immobili che potrebbero essere riqualificati per usi sociali anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ ancora aperto, infatti, un bando al quale i Comuni, ma anche Regioni, Province e altri enti, possono rispondere. Il termine di presentazione della documentazione, fissato inizialmente per il 24 gennaio, è stato prorogato alle ore 12 del 28 febbraio 2022.

L’avviso pubblico rientra nella Missione del Pnrr numero 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; Decreto 9/2022 del DG Agenzia per la Coesione Territoriale di proroga dei termini.

Lo stanziamento complessivo è pari a circa 300 milioni di euro per la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione urbana e il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socioculturali a favore delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro.

La condizione è che essi siano già stati destinati, con specifico provvedimento del Consiglio direttivo dell’ANBSC (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), al patrimonio disponibile dei soggetti istituzionali proponenti.

A 19 giorni dalla scadenza, finora, ha aderito al bando il Comune di Campobasso. L’immobile confiscato è alla sommità di via Santa Cristina (salita Santa Cristina per i 'cambuasciani'), nel centro storico. Il Comune ha risposto all’avviso del Ministero dell’Interno per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, e ottenuto un finanziamento di 400mila euro per la manutenzione di un immobile che, finalmente, dopo 15 anni di attesa, potrà essere ristrutturato e adibito a finalità pubbliche. Tali contributi confluiscono per il periodo 2021-2026 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Vista l’opportunità, si sono interessati alla questione anche gli altri sindaci. Tra questi, il venafrano Alfredo Ricci, ma il bene (un appartamento del cento confiscato alla camorra) non è nella disponibilità del Comune, come dice Ricci: “ho contattato anche la Prefettura di Isernia. So che l’immobile è in uso alla Forestale”. Si troverebbe nella stessa situazione un altro stabile che confina con il territorio di Vinchiaturo. Per ora insomma il Comune di Venafro non può aderire all’iniziativa.

Ha approfondito la questione anche il sindaco di Isernia Piero Castrataro, ma l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione di tali beni ha comunicato che sul territorio cittadino non ci sarebbero strutture che rientrano nella tipologia cui fa riferimento il bando.

Discorso diverso per la tensostruttura, con terreni adiacenti, sequestrata, sempre alla camorra, nel centro di Cantalupo nel Sannio. Il sindaco Achille Caranci ci ha spiegato che: “In realtà quella struttura è già interessata da progetti di riqualificazione. C’è un finanziamento del ministero dello Sport che consentirà di appaltare i lavori per sistemare definitivamente l’area”.

Infine il Comune di Campomarino dove l’immobile, confiscato alle mafie è attualmente nel patrimonio dello Stato. Ce ne sono addirittura due, tutti sul lungomare. Così ci ha detto oggi il sindaco Piero Donato Silvestri: “Bisogna capire cosa c’è dentro questi immobili e i tempi sono lunghi” afferma il primo cittadino. Le procedure per entrare in possesso dei beni e per destinarle agli scopi sociali previsti dal bando sono complesse e c’è poco tempo per muoversi. Lungaggini burocratiche che non permetterebbero all’amministrazione comunale di aderire all’iniziativa che scade il 28 febbraio e che è stata già prorogata.

Al momento, quindi, soltanto un Comune ha aderito al bando previsto nell’ambito del Piano nazionale: è quello di Campobasso per lo stabile di via Santa Cristina. Sarà interessante vedere questo immobile tornerà a vivere per usi sociali, e per i giovani: sulla scorta del modello più incredibile di riconversione di un bene confiscato alle mafie, ovvero l’accogliente e funzionale Casa del jazz, a Roma, progetto voluto dall’ex sindaco Walter Veltroni, che nasce dalla confisca della Villa appartenuta al boss della banda della Magliana Enrico Nicoletti e, successivamente, assegnata al Comune capitolino.

