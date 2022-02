Gemelli Molise al gruppo svizzero Responsabile Capital, il 4 marzo la cessione del 90% delle quote

Dopo che il Consiglio dei Ministri non ha esercitato il ‘Golden power’ si va alla cessione definitiva del Policlinico di Tappino

CAMPOBASSO. Gemelli Molise, la cessione del Policlinico universitario di Tappino al Gruppo Responsabile Capital, fondo svizzero del finanziere Stefano Petracca, avverrà il 4 marzo 2022.

La notizia, che circolava da giorni, è stata rilanciata dall’agenzia LaPresse, che la rimanda a fonti interne del gruppo che il 4 ottobre 2021 ha firmato a Milano il contratto preliminare con il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, per l'acquisizione del 90% delle quote di uno dei principali operatori privati sanitari del Molise.

La negoziazione si era conclusa optando per l'offerta da 33 milioni di euro di Responsabile Capital, considerata la più vantaggiosa tra le 5 presentate.

La procedura per il contratto definitivo di cessione è andata avanti in quanto il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di non esercitare il ‘Golden power’, cioè i poteri speciali in settori strategici come quello sanitario, non ravvisando rischi di speculazione nella cessione delle quote della struttura.

La proprietà dell’immobile resterà in capo all’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il concorso della Fondazione e della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Gemelli di Roma, in relazione alle attività cliniche, didattiche e di ricerca della struttura ospedaliera molisana.

Del futuro di Gemelli Molise si era parlato anche in Consiglio regionale, nell’intervento che il governatore Donato Toma ha fatto sui contratti con la sanità privata e sul nuovo Piano operativo sanitario, il cui iter è ritardato, ha detto il presidente, dalla mancata nomina del sub commissario alla sanità.

