Covid, peggiora la situazione in Molise: rischio zona gialla

Alla luce dei dati relativi agli indicatori decisionali su contagi e occupazione di posti letto, aggiornati al 10 febbraio, la regione potrebbe cambiare colore

CAMPOBASSO. Peggiora la situazione Covid in Molise in relazione all’aumento dei ricoveri e dei contagi. Ed ecco che la regione, da lunedì prossimo, potrebbe passare dalla zona di rischio classificata ‘bianca’ a quella ‘gialla’.

I dati – riferisce Adnkronos Salute, che ha potuto visionare le tabelle sugli indicatori decisionali aggiornate al 10 febbraio - indicano un tasso di occupazione delle rianimazioni al 15,4% e dei posti letto in area medica al 23,9%, l'incidenza a 7 giorni è a 859,6 su 100mila abitanti.

Ad oggi sono 11 le regioni in zona gialla, 6 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia e Marche sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata.

