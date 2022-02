Su e giù per il Molise per una trasfusione: nessuno vuole il paziente col Covid

La storia/ Un uomo del Venafrano, malato di leucemia, costretto a fare avanti e indietro, per due volte, da Isernia a Campobasso perché risultato positivo al tampone. Intanto la postazione del 118 intervenuta per trasportarlo è rimasta scoperta per ore. La proposta: riconvertire l’area grigia del Veneziale come spazio per assistere i pazienti Covid non gravi

Le difficoltà organizzative dei sanitari al centro della riunione. Il dottor Pastore: siamo a rischio chiusura

ISERNIA. Nuovi gravi disservizi nella gestione dei pazienti con gravi patologie che, trasportati dalle ambulanze del 118, necessiterebbero di cure presso l’ospedale di Isernia. Se si ha la sfortuna di essere positivi al Covid, si rischia di rimanere in attesa per ore prima di ricevere la dovuta assistenza, senza che si sappia con precisione chi deve gestirli e come. E di fare su e giù per gli ospedali del Molise, trattati come pacchi postali.

Stamani, emblematico, il caso di un paziente di mezza età, malato di leucemia e proveniente dal Venafrano, che necessitava di una trasfusione urgente. Vaccinato con tanto di terza dose e asintomatico, l’uomo è risultato positivo al tampone e, pertanto, non è stato accettato in ospedale, al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, dove è rimasto a bordo dell’ambulanza per circa tre ore. I professionisti del 118 di Venafro che lo hanno preso in carico sono prima arrivati a Isernia e, dopo circa un’ora, sono partiti alla volta del Cardarelli di Campobasso, diretti verso il reparto di Ematologia. Sulla strada, l’ambulanza è stata rimandata indietro sostenendo che il paziente potesse essere accolto tranquillamente a Isernia, non essendo il Covid il suo problema principale. In effetti, l’unico centro Covid regionale è l’ospedale di Campobasso: ma il problema dell’uomo, in questo caso, non riguardava il ricovero per Sars-Cov2.

Da notare che durante la spola tra Isernia e Campobasso e ritorno, la postazione del 118 di Venafro è rimasta scoperta (dalle 9,40) per tutta la mattinata, costringendo i colleghi sanitari di Isernia a coprire le necessità e, così facendo, a lasciare a sua volta scoperto il capoluogo, per lunghi tratti.

Il paziente con leucemia, dopo essere tornato a Isernia, ha alla fine trovato posto definitivamente a Campobasso. Riassumendo: dal Venafrano a Isernia, poi a Campobasso ma rimandato indietro a metà strada; da Isernia, infine, di nuovo a Campobasso. Con trasfusione ricevuta intorno alle 14.

Con il 118 di Venafro ’vacante’ fino a definitivo ritorno alla base dell’ambulanza. Un mezzo che, per il trasporto di pazienti Covid, necessita anche di sanificazione, e, dunque, di tempo ulteriore prima di poter essere rimesso in moto per fare in postazione, scoperta per ore da stamani.

Tutto questo mentre il Pronto Soccorso di Isernia è sempre più alle corde. Lo conferma al telefono con isNews il primario Lucio Pastore, che spiega come, nella giornata di ieri, la situazione in reparto avrebbe raggiunto nuovi livelli di caos e disagio. Probabilmente anche per questo è giunto l’intervento tanto atteso del direttore generale Asrem Oreste Florenzano, il quale – come confermato da Pastore – ha convocato una riunione con il personale del Pronto Soccorso e del 118 per l’inizio della prossima settimana. Al centro del tavolo la discussione proprio sulla carenza di medici e operatori, la gestione dei turni, dei necessari riposi, e in generale le richieste di maggiore serenità nell’affrontare la situazione.

“Manca personale, mancano posti letto, non si sa dove inviare i pazienti, non esistono interlocuzioni vere, per i problemi, con i vertici istituzionali e tutto procede come un vascello in gran tempesta”, scriveva Pastore solo pochi giorni fa, l’8 febbraio, su Facebook. “Ormai il personale è stanco, mediamente anziano e demotivato in attesa del collasso finale con la possibilità, per alcuni, di lucrare il più possibile in questo momento di difficoltà”.

Ci sarebbe poi un’altra questione, quella della cosiddetta area multidisciplinare. La zona grigia, ha spiegato Pastore sempre a isNews, avrebbe infatti ormai terminato il suo compito di smistamento dei pazienti. L’attuale quadro clinico della Covid-19 non è lo stesso di mesi fa, e ormai chi si presenta in ospedale lo fa principalmente per altre patologie: la positività al Sars-Cov-2 è diventata un’occorrenza collaterale. Quando si accerta tale positività, i pazienti vanno indifferentemente trasferiti al ‘Cardarelli’ di Campobasso, a prescindere dei motivi per i quali si trovano in ospedale.

Questo non consentirebbe un adeguato trattamento delle patologie comuni, al netto di chi invece presenta un quadro clinico da Covid più grave e che quindi richiede un’assistenza diversa. Pastore ha ricordato come la proposta di sostituire l’area grigia con uno spazio per assistere i pazienti positivi non gravi, senza smistarli né al 'Cardarelli' né nei reparti del ‘Veneziale’ sia stata fatta ormai da tempo, senza ricevere risposta. Ma neanche la riunione convocata da Florenzano sembrerebbe essere il momento giusto per parlarne: altre le criticità, troppe, prioritarie e da risolvere prima di poter avviare nuovi reparti.

