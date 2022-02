Piano sanitario, Toma dopo il Consiglio di Stato: rete tempo-dipendente migliorabile nel nuovo Pos

Ma Iorio tuona: sarà annullato tutto, smantellati i servizi indispensabili ed essenziali

CAMPOBASSO. Non minimizza, ma neppure ne fa un dramma. Donato Toma, commissario ad acta alla Sanità e presidente della Regione Molise, non mostra preoccupazione dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello cautelare del Comune di Campobasso in materia di Piano operativo sanitario 2019-2021.

“Qualcuno vuole fare confusione – ha commentato ai microfoni di isNews – ma i giudici non hanno concesso alcuna sospensiva. Più semplicemente, hanno accolto un’eccezione per una presunta carenza nella rete dell’ictus emorragico, che provvederemo a colmare nella programmazione 2022-24”.

Toma, già in precedenza, in merito al Pos ‘ereditato’ dall’ex commissario Angelo Giustini, aveva sempre detto di aver dato un'anima al Piano operativo, adottato dopo aver preso atto delle osservazioni mosse a dicembre 2020 dai Ministeri della Salute e delle Finanze in sede di tavolo tecnico, rimaste inattuate. In sostanza, il presidente-commissario ha voluto accontentare, in una prima fase, le richieste governative per poi poter dare un’impronta diversa al nuovo Pos, che passerà per un lavoro di concertazione con i soggetti interessati.

Nello specifico caso della rete dell’ictus emorragico, l’attuale Piano sanitario prevede che, in caso di indisponibilità del servizio all’ospedale di Campobasso, i pazienti debbano essere trasferiti al Neuromed di Pozzilli, con una tempistica di circa un’ora che potrebbe essere fatale per le patologie tempo-dipendenti. Nel nuovo Pos, assicura quindi Toma, la gestione di questo tipo di pazienti sarà definita diversamente.

Sull’ordinanza di Palazzo Spada, tuttavia, è di diverso avviso il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Iorio. “In Molise c'è la necessità di garantire il bisogno assistenziale, che dimostra le gravi inefficienze dovute alla errata programmazione sanitaria degli ultimi anni. In Molise sono stati smantellati i servizi indispensabili ed essenziali, invece di attuare soluzioni opportune per la difesa della salute dei cittadini, soprattutto in casi di emergenza per patologie tempo dipendenti. La bocciatura di oggi non solo era prevedibile, ma rappresenta la prima fase dell'annullamento di tutto il Piano operativo sanitario”.

L’ex presidente, dal suo profilo Facebook, ha ricordato come, in Consiglio regionale, abbia evidenziato più volte a Toma “che il Pos da lui sottoscritto è incostituzionale, oltre che carente della rete di organizzazione per l'emergenza. Quelle che in aula sono state definite mie teorie, vengono obiettivamente ribadite nei tribunali, rafforzando la mia tesi secondo la quale il commissario Toma aveva il dovere di non procedere alla firma di quell'atto. Così come oggi, sempre il commissario Toma, ha il dovere di risolvere in via programmatica ed esecutiva la situazione di emergenza in cui vive la sanità pubblica molisana. Mentre scrivo, all'ospedale Cardarelli di Campobasso si vivono situazioni drammatiche dovute oltre che all'assenza di servizi essenziali (come la Neurochirurgia) anche alla difficoltà per l'utilizzo della Rianimazione, prevalentemente occupata da pazienti Covid. Quindi al disagio dell'emergenza si aggiunge anche la sospensione dell'attività ordinaria. Questa vera e propria bomba sul sistema sanitario merita la massima attenzione delle istituzioni responsabili. E siccome mi aspetto, come sempre, che Toma dica che non è colpa sua, invierò al ministero per la Salute le linee guida per l'emergenza da me presentate – conclude Iorio - e ferme da due anni in Consiglio regionale, in attesa che vengano discusse come proposta di legge”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!