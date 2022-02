Molise dal 14 febbraio in Zona gialla, l’assenso di Toma all’ordinanza del ministro Speranza

Il cambio di categoria a causa del superamento dei parametri, relativi all’occupazione dei posti letto. Ma anche l’indice di contagio Rt più alto d’Italia e la mancata flessione dell’incidenza dei casi

CAMPOBASSO. Molise in Zona gialla, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha dato l'assenso allo schema di ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone l'applicazione delle misure relative al cambio di parametro per il Molise.

A determinare il passaggio in giallo l’indice Rt più alto d’Italia, a 1.35, sia pur in calo rispetto alla scorsa settimana, ma anche il mancato calo dell’incidenza della pandemia, con 895,6 casi su 100mila abitanti e l’aumento dei posti letto Covid occupati in ospedale, al 23,9% in area medica (la settimana scorsa erano al 23,3%) e al 15,4% in Terapia intensiva (contro in 5,1% di una settimana fa).

Le nuove misure entreranno in vigore da lunedì 14 febbraio, con poche variazioni in materia di rispetto delle regole anti Covid, stante anche il venir meno dell’obbligo di indossare la mascherina all'aperto su tutto il territorio nazionale.

