Noi di Centro, la Margherita 2.0 di Mastella approda in Molise e guarda già alle Regionali

Prima convention del partito moderato fondato dall’ex ministro di Giustizia e sindaco di Benevento: “Saremo presenti alle elezioni, anzi, determinanti”. Presidente onorario, l’ex senatore Alfredo D’Ambrosio. Su Isernia incarico per l’ex assessore Sonia De Toma. GUARDA LE VIDEOINTERVISTE

CAMPOBASSO. Clemente Mastella riparte (anche dal Molise). Noi di Centro, il nuovo soggetto politico moderato presentato ufficialmente al teatro Brancaccio di Roma due mesi fa, ha fatto tappa ufficiale anche a Campobasso.

Qualcuno la definisce una ‘Margherita 2.0’, altri più genericamente una costola moderna della Democrazia Cristiana: Noi di Centro si prefigge di essere attrattore di tutte le forze moderate, di sinistra e di destra, come spiegato stamani a Campobasso dal suo fondatore, presente alla convention presso l’Hotel Rinascimento. Accanto all’ex ministro della Giustizia e attuale sindaco di Benevento l’amico e alleato di una vita, l’ex senatore Alfredo D’Ambrosio, uomo che di politica (e di calcio, come ama ripetere) non si è mai stancato e che, del nuovo soggetto politico, sarà il presidente onorario.

Ma in sala ci sono tanti volti noti tra gli amministratori locali: il sindaco di Montagano Giuseppe Tullo, l’ex capogruppo dei Popolari per l’Italia al Comune di Isernia, Gianni Fantozzi, l’ex assessore a Palazzo San Francesco Sonia De Toma, il sindaco di Petrella Tifernina e già vicepresidente della Provincia di Campobasso, Alessandro Amoroso, che di Noi di centro sarà il coordinatore regionale; poi Francesco Gasparo, coordinatore cittadino di Campobasso, già consigliere di maggioranza a Palazzo San Giorgio; Sonia De Toma, vicesegretario vicario regionale; Annalisa Maroncelli, segretario provinciale di Campobasso; Vincenzo Berardi, segretario provinciale di Isernia; Gianluca Di Pasquale, vicesegretario provinciale vicario di Isernia; Giuliano Persichilli, responsabile organizzativo e organizzazione coordinamento regionale.

Proprio D’Ambrosio, per la prima volta nella sua carriera politica, tradisce una certa emozione: “Conosco Clemente fin da ragazzi – ha ricordato - abbiamo anche giocato a pallone insieme. Lo ringrazio per la stima e la fiducia. L’ambizione è quella di esserci e recitare un ruolo importante a livello politico, essere a disposizione dell’elettorato, avere un rapporto forte con la gente e il territorio, in cui c’è bisogno di dialogare e intrecciare relazioni per risolvere problemi non solo locali, ma anche nazionali”.

Mattatore, come sempre, l’ex Guardasigilli. Dal Pnrr a Draghi, da Calenda alle Regionali, Mastella si conferma animale politico di razza. “Come sindaci – esordisce parlando del Piano nazionale di ripresa e resilienza - lamentiamo che il governo non dà uomini e persone che possano dare una mano nei piccoli paesi, come in provincia di Campobasso e Benevento. Così le strutture non reggono: senza personale non ce la fai a creare le condizioni per accedere ai fondi per la tua comunità. Credo che il governo dovrebbe intervenire in maniera massiccia e immediata. Il Pnrr è delineato in sei direzioni, in Molise c’è un’archeologia fantastica, che riguarda l’intero Sannio, c’è il green che determina condizioni che non esistono in altre regioni italiane. Siamo inoltre zone percorse della frenesia del terremoto e quindi dobbiamo puntare sulla riqualificazione degli edifici, anche scolastici. Consiglio ai sindaci di mettersi insieme per disporre di maggiori energie e maggiori capitali di investimento”.

Poi la parte politica, a poco più di un anno dalle Regionali. “Ci presenteremo alle Regionali insieme al senatore D’Ambrosio e agli altri amici della provincia di Campobasso e Isernia - svela senza tatticismi Mastella - Noi di Centro vuole guardare ai problemi del Molise, una piccola regione che ha bisogno di una scossa, che non può vivere in maniera stentata sotto tutti i punti di vista. Occorre costruire un’opportunità per emergere. Poi, sapete, c’è una vecchia di fare il Molisannio con ‘capitale’ Campobasso: si fa fatica a ad affacciarsi nell’orizzonte delle altre 19 regioni, una cosa del genere darebbe una scossa notevole”. Immancabile anche un passaggio sulle recenti esternazioni del premier Draghi, che ha escluso di essere il federatore di una coalizione che può nascere al centro nel 2023. “La sua è stata una risposta strana – ha tagliato corto Mastella - ma l’idea del centro non indicava Draghi come capolista o federatore di quest’area. Mai pensato. Ora, però, la voglia di centro c’è. Durante le elezioni presidenziali abbiamo assistito a un suicidio dei partiti: nel centrodestra hanno fatto a cazzotti, nel centrosinistra la prospettiva di Pd e M5s è crollata in modo miserevole. Andremo da soli alle Politiche, e saremo determinanti, o in compagnia di coloro che hanno lo stesso svolgimento in termini di grammatica politica e sintassi. Sì a Renzi, sì a Toti. Non Calenda, che si è escluso da solo, se c’è un pavone che guarda solo a sé stesso è Calenda, di cui non mi frega assolutamente nulla. Berlusconi? La scelta la deve far lui, fin quando era lui a guidare il centrodestra c’era una certa armonia e fisionomia, da quando è in difficoltà personale e politica ed è diventato la persona meno forte nella ‘trinità’ della coalizione è ovvio che ci sono scompensi incredibili”.

Parola poi al neo coordinatore regionale, particolarmente orgoglioso della fiducia accordatagli. “Aspiriamo a essere un buon contenitore di confronto con le altre forze moderate – ha spiegato Amoroso - La nostra posizione è in fase di costruzione, cercheremo di radicarci il più possibile sul territorio con contenuti importanti e poi vedremo il da farsi. L’auspicio è quello di essere un buon contenitore di idee, di confronto e di progetti politici dell’area centrista e moderata”.

Parole fatte proprie anche da Gasparo. “Noi viviamo il territorio – ha esordito - Il Molise esiste e merita risposte, dalla sanità al lavoro, ai giovani e tanti altri problemi. Dobbiamo dare soluzioni più efficaci ai cittadini. Vogliamo portare nuovo entusiasmo, in tanti ci stanno contattando. Nell’ultimo periodo una buona parte della società civile si è disaffezionata alla politica. Vogliamo creare un gruppo che dia risposte valide alla regione e, per quanto mi riguarda, in particolare alla città di Campobasso”.

De Toma, già assessore all’Istruzione del Comune di Isernia nella scorsa legislatura, parla di prospettive ottime per il nuovo partito, anche nel capoluogo pentro. “Nei primi due mesi di lavoro ci siamo attivati e creato le prime segreterie, stiamo vedendo di aprire il dialogo a tutti i molisani. Ho ricevuto la chiamata direttamente da Mastella, che mi ha dato fiducia da subito. Lavoriamo al grande centro attraendo altre forze, vogliamo essere l’ago della bilancia nei tavoli politici. Siamo in contatto con altri movimenti e oggi c’è il battesimo con l’onorevole Mastella”.

