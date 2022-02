Isernia, merletto patrimonio dell’Unesco: avanti a piccoli passi

Lidia Tedeschi, presidente dell’Ati, l’Associazione tombolo Isernia, ripercorre le tappe della propria attività per la conquista del prestigioso riconoscimento internazionale. Rallentati dalla pandemia, ma impegnati costantemente al recupero dell’antica tradizione

ISERNIA. “Dal 2010 corsi base e per esperti, partecipazione a eventi tematici come la Settimana nazionale del merletto di Offida e la Biennale di Cantù e l’intenzione di ritrovare e dare lustro agli antichi merletti isernini, realizzati tra la seconda metà dell’800 e la prima parte del ‘900, che ancora oggi splendono per ricchezza di particolari”.

Così Lidia Tedeschi, presidente dell’Ati, l’Associazione tombolo Isernia, ha voluto fare il punto sulle attività poste in essere dal suo gruppo di lavoro sin dall’anno della sua costituzione, soffermandosi in particolare sull’importante candidatura del merletto a patrimonio immateriale dell’Unesco.

“Sin dalla nostra costituzione, noi dell’Ati - ha detto la presidente – ci siamo interrogati su come nel tempo i ricami delle merlettaie isernine siano sempre più cambiati, passando da forme elaborate e complesse a disegni sempre più semplici. Abbiamo voluto farlo servendoci di foto, video e di tutto il materiale utile per la valorizzazione della tradizione demo-etno-antropologico e artigianale del Molise. Abbinando a ciò eventi, manifestazioni, studi e collaborazioni con privati ed enti, a partire da quelli territoriali come il Comune e la Provincia”.

Come spiega al telefono con isNews, la signora Tedeschi, oltre a sottolineare come le finalità della sua associazione – appunto far riscoprire le tecniche e i modelli del passato - siano diverse da quelle di tutte le altre organizzazioni che si occupano di merletti e filati sul territorio di Isernia e del Molise intero, ha voluto rispondere a quella che sicuramente è la domanda più ricorrente quando si pensa al tombolo pentro: “A che punto siamo con la candidatura a patrimonio dell’Unesco?”.

Al riguardo, la presidente dell’Ati spiega come l’iter burocratico in questione sia molto lungo, duri anni e si componga di una serie di tappe. Dopo una prima fase di pianificazione tra i 27 Comuni coinvolti, le relative associazioni di merletto ed Elena Sinibaldi, funzionaria del Mibact addetta alla supervisione delle attività, il 17 maggio 2019 nella Sala consiliare di Sansepolcro (Arezzo) si è svolta la riunione che ha portato alla sottoscrizione di due protocolli d’intesa: il primo, firmato dalle amministrazioni comunali, per proporre al Mibact il progetto di candidatura del merletto italiano a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco; il secondo, invece, firmato dalle comunità del merletto, per formalizzare la ‘Rete per la Salvaguardia dei saper fare l’Arte del Merletto Italiano’, già esistente dal 2016, con l’obiettivo di unire le varie realtà territoriali nella promozione di eventi, manifestazioni e incontri a supporto del progetto.

Il cammino, dunque, sta andando avanti. La Tedeschi, sulla scia degli altri firmatari del protocollo, contava di chiudere tutte le formalità entro il 2020, ma poi è scoppiata la pandemia e la procedura è inevitabilmente rallentata. Pertanto, visto che la pratica Unesco è già in stato avanzato, bisogna stare attenti ad evitare eventuali sovrapposizioni, perché questo potrebbe sia rallentare un iter già laborioso di suo, sia andare a discapito di tutti coloro che stanno lavorando alla promozione di questa tradizione così importante.

“Sul territorio di Isernia noi dell’Ati – ha sottolineato Tedeschi - siamo gli unici ad aver contribuito alla candidatura Unesco e, in virtù di questo, siamo sempre noi gli unici a rappresentare la nostra città dinanzi alla Rete nazionale e al Mibact. Le altre associazioni del posto non possono subentrare nel protocollo, tutt’al più possono contattare noi e farsi rappresentante da noi, cosa che si può immaginare tranquillamente. Ne va dell’intero risultato da conseguire, è interesse di tutti”.

“Voglio dire, - ha concluso - che seppure siamo noi i promotori di tutto, qualora al merletto venisse riconosciuto il titolo di ‘patrimonio immateriale dell’umanità,’ a giovarne sarebbero tutte quelle associazioni isernine, molisane e italiane che di filati si occupano. Pertanto bisogna evitare qualsiasi ostacolo sulla via dell’obiettivo comune”.

Gv

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!