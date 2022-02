Covid, un morto e 377 contagi. Nuovi ricoveri, in Terapia intensiva ora 6 pazienti

Risale anche il numero degli attualmente positivi

CAMPOBASSO. Covid, ancora un decesso, un uomo di 81 anni di Bojano, ricoverato in Malattie infettive e 377 contagi oggi in Molise, con 71 nuovi casi a Campobasso e 53 a Termoli.

Il dato su 1.031 tamponi molecolari Asrem e 1.719 tamponi antigenici refertati da farmacie e laboratori specializzati.

Nel bollettino anche 5 nuovi ricoveri in ospedale, 2 dimissioni e 2 trasferimenti in Terapia intensiva. Sono 48 i posti letti Covid occupati al Cardarelli, 27 in Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 15 nel reparto Anziano fragile Covid. Di questi 19 pazienti non avevano fatto il vaccino, 3 avevano fatto la prima dose, 6 avevano ricevuto due dosi o la dose unica, 20 avevano fatto anche la terza dose.

Fino ad oggi sono 34.848 i tamponi positivi in Molise, con 7.708 attualmente positivi e 2.828 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 26.572 (oggi ne sono stati certificati 36), mentre i morti sono 554.

