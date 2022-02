Isernia, sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili: al via la presentazione delle domande

L’avviso pubblicato sul sito del Comune. La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di oltre 56mila euro in favore dell’Ambito territoriale sociale

ISERNIA. È consultabile, sul sito web del Comune di Isernia, l’Avviso Pubblico riguardante il Fondo delle politiche per la famiglia 2021, in relazione al quale la Giunta Regionale, con deliberazione dello scorso ottobre, ha approvato lo stanziamento di 56.698 euro in favore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, in qualità di Ente Capofila dell’inizia progettuale che vede come partner gli Ambiti Territoriali Sociali di Agnone e Venafro.

Il Fondo intende finanziare quelle iniziative progettuali tese al potenziamento delle attività di carattere sociale svolte dai Consultori familiari pubblici per il sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili, ed ha come finalità quella di tutelare i nuclei familiari fragili, al cui interno sono presenti figli minorenni, mediante la promozione degli interventi necessari per permettere, ove possibile, che le famiglie rimangano, diventino o ritornino ad essere spazio tutelante per i figli, al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini.

L’iniziativa si rivolge alle famiglie con minori e con un Isee ordinario non superiore a 7.000 euro residenti in uno dei 52 Comuni afferenti agli Ambiti Territoriali Sociali di Isernia, Agnone e Venafro, la cui fragilità sia determinata da almeno una delle seguenti condizioni:

● problematiche di natura sanitaria certificata che affliggono uno o entrambi i genitori;

● situazioni economiche e sociali fortemente carenti;

● conflittualità nelle relazioni tra genitori;

● situazioni conseguenti alla condizione di richiedenti asilo;

● donne in carico ai Centri Antiviolenza del Molise con figli minori.

Per ogni nucleo familiare è previsto un contributo economico, nella misura massima di 5.000 euro, che verrà stabilito a seguito di una valutazione multidisciplinare.

Le azioni definite nel Progetto Familiare, potranno concretizzarsi in:

● interventi di natura socio-educativa che consentano al minore di frequentare contesti che contribuiscano alla promozione del benessere e della crescita, da corrispondere mediante voucher sociali;

● contributi per il canone di locazione dell’abitazione;

● altre attività specifiche individuate nel progetto familiare, purché congruenti con le finalità del presente Avviso Pubblico, da corrispondere sempre mediante voucher sociali.

Il modello di domanda (allegato all’Avviso di cui trattasi) è scaricabile dal sito istituzionale del Comune capofila (www.comune.isernia.it) e da quello dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (www.atsisernia.com).

La domanda, indirizzata a “Ufficio di Piano - c/o Comune di Isernia - Piazza Marconi n. 1”, dovrà essere inviata all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, entro il 21 febbraio prossimo, esclusivamente a mezzo Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Si raccomanda l’attenta lettura dell’Avviso. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Sociale dell’Ambito al numero telefonico 0865449275.

