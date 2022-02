Mastella ‘infiamma’ i centristi. E arriva la replica di Azione Molise: “Vile l’attacco a Calenda”

Il coordinatore regionale del partito Luigi Valente risponde in maniera piccata all’ex Guardasigilli che in tema di alleanze ha preso le distanze dall’altro ex ministero ed europarlamentare

CAMPOBASSO. Neanche il tempo della presentazione ufficiale in Molise, che il nuovo soggetto politico denominato ‘Noi di centro’, capitanato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella (e in Molise dall’ex senatore Alfredo D’Ambrosio), ha già creato scatenato una polemica proprio tra i centristi.

Le dichiarazioni tranchant (peraltro non nuove, ndr) dell’ex Guardasigilli nei confronti del leader di Azione Carlo Calenda hanno scatenato la piccata replica del coordinatore regionale del partito Luigi Valente, che parla di attacco “vile e vergognoso”.

Ma ecco la frase incriminata. Sollecitato dai giornalisti circa le prossime mosse elettorali, Mastella ha dichiarato: “Andremo da soli alle Politiche, e saremo determinanti, o in compagnia di coloro che hanno lo stesso svolgimento in termini di grammatica politica e sintassi. Sì a Renzi, sì a Toti. Non Calenda, che si è escluso da solo, se c’è un pavone che guarda solo a sé stesso è Calenda, di cui non mi frega assolutamente nulla”.

Di qui, dunque, la replica di Valente che, in premessa, spiega addirittura come Calenda non abbia mai conosciuto in passato l’ex ministro della Giustizia. E prende le distanze da tale modo di fare politica.

“A parte la mole di banalità enunciate dal sindaco di Benevento, - afferma quindi l’esponente molisano di Azione - trovo vile e vergognoso l'attacco personale fatto a Carlo Calenda; frasi che rappresentano bene il bassissimo livello politico che da sempre ha caratterizzato certi personaggi.

Quella mentalità gretta di fare politica colpendo gli avversari sul piano personale, con l'uso di menzogne e fango, non essendo in grado di confrontarsi con loro su temi ed idee, è proprio la politica che Azione vuole provare con determinazione a cambiare. Mastella ha rappresentato bene, anche oggi, il motivo principale per cui la gente non va più a votare e che allontana le brave persone ed i giovani dalla politica attiva. Invece è necessario offrire una politica seria fatta di contenuti ed idee, di concreta capacità e signorilità. Il Molise ha bisogno di persone qualificate e appassionate – conclude Valente - che si adoperino per provare a rilanciare la nostra regione con serietà, non delle solite chiacchiere vuote, bugie ed infantili personalismi”.

