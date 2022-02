Lega Molise, Michele Marone è il nuovo segretario regionale del partito

Succede al commissario Jari Colla. L’annuncio dell’europarlamentare Massimo Casanova

TERMOLI. Riconoscimento politico per l’ex assessore regionale Michele Marone. L’avvocato termolese è stato nominato segretario regionale della Lega.

Ad annunciarlo l’europarlamentare del Carroccio Massimo Casanova, che parla di “responsabilità importante”.

“Congratulazioni e buon lavoro a Michele Marone – scrive in un post su Facebook - Sono certo che saprà mettere a valore i principi che muovono la Lega e lavorare con passione per il bene del suo territorio e del #Sud tutto. Forza Michele, noi ci siamo e ti saremo accanto in questo sfidante percorso!”.

L’avvocato Marone succede al commissario Jari Colla, che l’onorevole Casanova ringrazia “per l’impegno profuso sino ad oggi”.

La sua sostituzione in ogni caso era nell’aria, specie dopo la debacle elettorale registrata dalla Lega alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Isernia.

