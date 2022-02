Gigafactory a Termoli, Giorgetti assicura: “La firma nel giro di pochi giorni”

Prende forma l’accordo tra Stellantis e Governo per realizzare in Molise il terzo impianto in Europa per la produzione di batterie. Le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo Economico

TERMOLI. Gigafactory a Termoli: l’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra Governo e Stellantis prende forma ed è attesa a giorni la firma. Lo ha assicurato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in una intervista al ‘Corriere della Sera'.

“Siamo molto vicini – ha dichiarato - questione di pochi giorni, alla firma per la Gigafactory di Termoli dove Stellantis farà le batterie. Ma la nuova filiera elettrica richiederà comunque metà della manodopera oggi impiegata da quella tradizionale. Le imprese dell’automotive vanno aiutate a riconvertirsi, rendendo disponibili gli accordi di programma e i contratti di sviluppo. Ma sono strumenti troppo lenti, burocratici. Questo settore va finanziato massicciamente, lo abbiamo già chiesto al ministero dell’Economia”.

L’accordo, dalle informazione filtrate negli ultimi giorni dal Mise, prevede la realizzazione dell’impianto Acc, acronimo di Automotive Cells Company da parte della joint venture tra Stellantis, Mercedes Benz e TotalEnergies.

Fabbrica da cui usciranno le batterie per i nuovi modelli Stellantis. Il 19 gennaio, quando l’ad Carlos Tavares ha visitato proprio Termoli, aveva detto che il negoziato con il governo era ancora aperto. Incertezza che aveva mandato in fibrillazione i sindacati, andati subito in pressing sul governo. Nel giro di tre settimane il quadro, con la regia del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin, si è chiarito. Stellantis, che non conferma l’ok all’intesa, non ha mai messo in dubbio l’operazione

Termoli è il terzo impianto in Europa. In Germania è stato scelto il sito Opel di Kaiserslautern: poco più di 2 miliardi di investimento e oltre 430 milioni messi dallo Stato tedesco e dal Land. In Francia la gigafactory sorgerà a Douvrin. I due siti a regime arriveranno a una capacità di 24Gwh, garantendo la fornitura per 1 milione di veicoli, 500 mila per impianto. Numeri simili per Termoli.

