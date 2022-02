Covid, un altro decesso in Molise. Accertati 155 nuovi casi

L’82enne era ricoverato in Terapia Intensiva. Nelle ultime ore si è registrato anche un ricovero in Malattie Infettive



CAMPOBASSO/ISERNIA. Un morto, un altro paziente ricoverato in Malattie Infettive e 155 nuovi casi. Questo il bilancio dell’ultimo bollettino Asrem relativo ai numeri dell’emergenza Covid in Molise, alla vigilia dell’ingresso in zona gialla.

Nelle ultime ore è stato accertato il decesso di un 82enne residente ad Albano Laziale, ricoverato in Terapia Intensiva. Il numero delle vittime sale così a 555.

Sempre nelle ultime ore si reso necessario anche il ricovero di un paziente in Malattie Infettive. Al momento dunque le persone assistite al Cardarelli di Campobasso sono 48: 28 in Malattie Infettive, 15 nel reparto riservato agli anziani fragili e 5 in Terapia Intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi casi, nelle ultime ore ne sono emersi 26 sui 464 tamponi molecolari processati e 129 sui 788 test antigenici eseguiti, per un totale di 155. Guariti altri 60 pazienti e per questo il numero degli attualmente positivi è 7.800.

Il numero maggiore di nuovi casi a Termoli (29), Isernia (16) e Montenero di Bisaccia (15).

