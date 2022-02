Mastella già infiamma le Regionali. Scontro con Calenda, D'Ambrosio al vetriolo: “Pure le pulci hanno la tosse”

L’ex senatore ribatte alle critiche di Valente, leader regionale di Azione

ISERNIA. Rispedisce le critiche al mittente e, come di consueto, non manca di essere pungente e caustico quanto basta. Alfredo D’Ambrosio, neo presidente onorario di ‘Noi di Centro’, il nuovo partito moderato fondato da Clemente Mastella, risponde ai colpi di Luigi Valente, coordinatore regionale di Azione. Questi aveva sostenuto che Mastella avesse sferrato un “vile attacco” al suo leader di partito, Carlo Calenda.

Ma D’Ambrosio non ci sta e replica da par suo: “Leggo sulla stampa alcune esternazioni di Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo e coordinatore regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Valutazioni sull’operato politico e la storia dell’onorevole Clemente Mastella, fondatore del partito Noi di Centro di cui sono stato nominato presidente onorario, con mio grande orgoglio personale. Nonostante la mia età, non si finisce mai di imparare: ho infatti scoperto, oggi, che anche le pulci hanno la tosse”.

Valente aveva riferito che l’ex ministro rappresenta il motivo principale per cui la gente non va più a votare e che allontana le brave persone e i giovani dalla politica attiva. “Ricordo però, per primo a me stesso – ha ribattuto D’Ambrosio, bollando come polemiche sterili quelle di Azione - che Mastella è stato premiato praticamente sempre dall’elettorato, vedasi le ultime Comunali di Benevento, dove è stato rieletto sindaco con oltre il 60 per cento dei voti”.

