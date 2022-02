Piano approvato, tornano le trivelle: il Molise nella mappa delle zone idonee

Dopo due anni di moratoria ripartono le estrazioni di gas in Italia. Obiettivo del governo è contrastare il caro-energia

CAMPOBASSO/ROMA. Cotrastare il caro-energia: con questo obiettivo, nei giorni scorsi, il Mite ha approvato l Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), la mappa delle zone in cui è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che a terra.

Tornano dunque le trivelle in Italia e nella mappa delle zone idonee alle estrazioni fiugura anche il Molise, insieme ad altre 15 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Non solo, con l’adozione del piano, inoltre, si potrebbero sbloccare circa 50 permessi di ricerca già presentati, per una superficie di 12mila km2 tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise e Puglia.

Come riporta 'Il Corriere della Sera' il Pitesai (la cui approvazione è stata fortemente voluta dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani per sanare il ritardo cronico della sua pubblicazione) arriva dopo anni di polemiche, retromarce, cambi di governo e di idee, con l’Italia rimasta incagliata in un dibattito sulle trivellazioni apparentemente senza via di uscita.

Con questo nuovo strumento di oltre 200 pagine, dunque, la politica tenta di regolamentare le attività delle aziende fossili, che come sappiamo sono tra le principali cause del riscaldamento globale. Nato sotto il governo Conte I, con l’intento di mettere vincoli alla ricerca di idrocarburi, dopo un iter complesso (dalla mappatura del territorio alla valutazione ambientale strategica), il Piano ha cambiato faccia e ora, individua le aree in cui è consentita l’estrazione del gas sul territorio nazionale, sospendendo di fatto la moratoria del 2019. Il nuovo obiettivo è fornire una serie di regole chiare agli operatori e accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale in un’ottica di decarbonizzazione e al contempo di rispetto del fabbisogno energetico.

Un tema che in passato ha fortemente diviso l'opinione pubblica molisana. Soprattutto nel 2016 in occasione del referendum che si tenne il 17 aprile di quell'anno sull'abrogazione della disposizione con cui la durata delle concessioni per l'estrazione di idrocarburi in zone di mare (entro 12 miglia nautiche dalla costa) era stata estesa sino all'esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti.

Nonostante i tanti suffragi favorevoli all'abrogazione della norma (pari all'85,85 per cento dei voti validi), il referendum non produsse effetti poiché votò soltanto il 31,19 per cento.

