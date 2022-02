Officine della Salute, sostegno ai più fragili: prende forma il progetto della Croce Rossa

L'iniziativa sarà presentata oggi a Campobasso

CAMPOBASSO. Rispondere al crescente bisogno di sostegno socio-sanitario delle fasce più fragili della popolazione: prende forma in Molise il progetto pilota 'Officine della Salute' della Croce Rossa.

L'iniziativa è in programma questo pomeriggio alle ore 16 nella sede del comitato regionale Cri di Campobasso. Presenti il presidente regionale Cri Molise Antonio Vitarelli, il vice presidente e rappresentante Giovani Francesco Tosto, il segretario regionale Marco Di Conza, l'ispettrice regionale Corpo delle infermiere volontarie Liliana Mattiacci, il direttore sanitario Anna Dascola, il presidente Cri Campobasso Maria Rosaria Sasanelli, il presidente Cri Isernia Fabio Rea, la delegata tecnica regionale (DTR) U.O. Salute Paola Romano, DTR U.O. comunicazione Giovani Federica Pristo, DTR U.O., supporto psicologico (in tempo di pace) Raffaele Orsitto, DTR U.O, supporto psicologico (in emergenza) Anna Pagnotta. Officer Giuseppe Iglieri.

Presenti in 15 città italiane, distribuite in 10 regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), le Officine della Salute propongono, attraverso una rosa di servizi completamente gratuiti, una visione nuova dell’aiuto alle persone più vulnerabili con un approccio integrato che tenga in considerazione la persona a 360°, accompagnandola in un percorso di superamento dello stato di fragilità sia da un punto di vista sanitario che sociale.

