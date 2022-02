Villa de Capoa, la cura del verde affidata allo Ial Molise

Nell’ambito del progetto di ‘Amministrazione condivisa’. Iniziata la pulizia generale di viali e aiuole

CAMPOBASSO. Lavori in corso in villa De Capoa, con la partenza del progetto di ‘Amministrazione Condivisa’ tra Comune di Campobasso e Ial Molise (Innovazione Apprendimento Lavoro) impresa sociale che per il 2022 si prenderà cura della manutenzione del verde della storica villa cittadina.

“L'obiettivo è quello di garantire una manutenzione ordinaria, costante e qualificata della villa – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella - nell'ambito del progetto, saranno anche sviluppati importanti percorsi di promozione e sviluppo delle risorse umane, attraverso l’implementazione di attività di formazione professionale, culturale e sociale dei manutentori e degli operatori coinvolti”.

“Queste prime settimane – ha spiegato Cretella - saranno dedicate ad un'operazione di pulizia generale di viali ed aiuole dalla grande quantità di fogliame e residui vegetali che abbondano in questo periodo dell'anno. Avviata anche la messa in sicurezza del giardino mediante l'abbattimento di diversi alberi, arbusti e rami completamente secchi che costituivano un pericolo per i frequentatori, soprattutto nelle giornate ventose.”

