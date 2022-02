Bus turistici, manifestazione nazionale diffusa a Campobasso e in altre 7 piazze italiane

Per chiedere la Governo Draghi di far ripartire il settore. Nel capoluogo regionale iniziativa in via Genova, davanti alla Giunta regionale

CAMPOBASSO. In otto piazze italiane, tra queste anche Campobasso, per chiedere al Governo Draghi di riaprire il mercato turistico, fieristico, congressuale, commerciale, delle gite scolastiche e tutte le iniziative ancora ferme per la pandemia da Covid 19.

Manifestazione nazionale diffusa, giovedì 17 febbraio alle ore 10, a Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Campobasso e Catania. Nel capoluogo regionale la manifestazione si svolgerà in via Genova, davanti al Palazzo della Regione. A organizzarla i sindacati del settore Ncc (Noleggio con conducente) e Bus turistici, Sistema Trasporti, Federnoleggio, AniTrav e l’Associazione Ncc Italia.

“Noi non possiamo permetterci di aspettare il caldo – hanno fatto sapere le rappresentanze sindacali – se il Governo ci vuole fermi fino ad aprile ci accompagni con aiuti concreti, come non ha fatto fino ad oggi”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!