Officina della Salute, la Cri Molise in soccorso di chi ‘soffre’ la pandemia

Aperto questo pomeriggio lo sportello della Croce Rossa regionale che fornirà un supporto psicologico che durerà 18 mesi. Un importante sostegno anche al sistema sanitario nazionale che prevede tempi di attesa sempre più lunghi.

di Maurizio Cavaliere

La pandemia ha accentuato il disagio sociale e i disturbi psichici di tante persone in Italia e nel mondo. Anche il Molise paga il conto a problemi che sono, purtroppo, di numerosi individui e famiglie. Il supporto, però, non manca e pure la Croce Rossa Italiana e regionale faranno la loro parte, anzi sono già pienamente operative con il consueto apporto di volontari e professionisti.

E’ stato aperto oggi, nella sede regionale di via Conte Verde a Campobasso, lo sportello delle Officine della Salute. Un nome singolare che annuncia un progetto nazionale sperimentale, cui la Cri Molise ha aderito con rapidità e successo. La finalità è fornire uno strumento di sostegno al sistema sanitario nazionale, attraverso il supporto concreto a chi, per vari motivi legati al violento impatto della pandemia, ha più bisogno di aiuto.

Nelle strutture sanitarie non solo molisane, ma di tutta la Penisola, i tempi di attesa per le visite specialistiche si sono ulteriormente allungati. La Croce Rossa ha deciso così di impegnarsi ancora più a fondo per dare la possibilità, soprattutto alle persone che non si possono permettere le cure dei privati, di fruire di un supporto completo e del tutto gratuito. Inizialmente sarà un sostegno psicologico fornito da volontari e psicologi presenti in sede, ma non solo, per un primo importante consulto. Dopo un percorso di 18 mesi queste persone saranno indirizzate nelle varie attività sociali esterne delle varia Asl, Asrem e strutture specializzate.

Diciotto mesi è infatti l’arco temporale in cui il progetto darà le sue risposte, ma la volontà di tutti, come è emerso dalla conferenza stampa di oggi, è di non chiudere ‘bottega’ dopo un anno e mezzo, bensì di ampliare il progetto, proponendo altre specialistiche per renderlo magari duraturo nel tempo.

Con il Presidente regionale Cri Antonio Vitarelli sono intervenuti il Presidente della sezione provinciale di Isernia Fabio Rea e l’omologa per quanto riguarda la provincia di Campobasso, Maria Rosaria Sasarelli. Con loro anche Paola Romano, responsabile a livello regionale dell’area Salute e l’ispettrice di tutte le infermiere volontarie a livello regionale, Liliana Mattiacci.

Nel video in alto le nostre interviste con Antonio Vitarelli e Paola Romano che spiegano nel dettaglio l’iniziativa e si soffermano sul tipo di disagi causati dalla pandemia e sui numeri della Cri, che in regione oltre a quella centrale ha altre 12 sedi. Interessante il riscontro del progetto Lisa (l’altra iniziativa nata nei mesi della pandemia, che facilita le occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sono infatti oltre 6700 le persone iscritte, dato preoccupante se confrontato con i modesti dati demografici del Molise.