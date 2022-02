Termoli-San Vittore, si parte: stanziati 100 milioni di euro per il primo lotto dell’opera

L’intervento inserito nell’elenco delle opere infrastrutturali per 6,3 miliardi di euro. L’annuncio del ministro per il Sud Mara Carfagna e il chiarimento del titolare delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Soddisfazione dell'onorevole Tartaglione

CAMPOBASSO. La superstrada del Molise si farà. La Termoli-San Vittore è stata inserita nell’elenco delle opere finanziate con i fondi della Delibera Cipess.

Per la quattro corsie, o collegamento tra l’Autostrada A1 e l’Autostrada A14 sono stati stanziati 100 milioni di euro, utili per la realizzazione del primo lotto dell’opera.

Lo ha annunciato il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, commentando il via libera del Cipess all'anticipazione di oltre 6,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per opere infrastrutturali.

“Buone notizie per milioni di cittadini meridionali - ha detto Carfagna - Con la delibera Cipess appena varata finanziamo opere stradali, ferroviarie e idriche al Sud per 5,1 miliardi: opere già pronte per essere realizzate che adesso, con la dotazione delle risorse necessarie, possono essere avviate. Si tratta di un colossale investimento, che comprende anche l'assegnazione di fondi per 200 milioni di euro al Contratto di Sviluppo per la Terra dei Fuochi. Il complesso degli interventi darà impulso alla crescita e all'occupazione, ma migliorerà anche la vita quotidiana di tante persone con collegamenti più rapidi ed efficaci".

Sulla ripartizione dei fondi è intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. “Questa delibera del Cipess – ha affermato Enrico Giovannini - realizza quanto previsto dalla recente Direttiva del Presidente Draghi, secondo la quale gli investimenti pubblici devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea con il Next Generation EU. Fondamentali per il successo di questa operazione sono state le positive interlocuzioni con i presidenti di tutte Regioni, che hanno collaborato attivamente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per individuare le opere strategiche finanziabili tramite il Fsc 2021-2017, tenendo conto di quanto previsto dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare”.

Soddisfatta la parlamentare isernina di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione: "Dalle parole ai fatti. Cento milioni di euro per la realizzazione della cosiddetta Termoli-San Vittore. L'opera collegherebbe l'A1 con l'A14, dotando finalmente il nostro Molise di una strada ad alta velocità capace di migliorare i collegamenti interni e con il resto del Paese. Erano state tra l'altro proprio la ministra per il Sud Mara Carfagna e la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini, in visita pochi mesi fa ad Isernia, a ribadire pubblicamente con forza l'interessamento concreto del Governo a favore di questo progetto, di fatto decisivo per lo sviluppo economico e per il futuro e la sopravvivenza della nostra regione. È stato quindi compiuto un passo davvero importante, anche e soprattutto grazie all'impegno di Forza Italia nell'esecutivo. Siamo consapevoli che ci sarà bisogno di ulteriori risorse, ma adesso è assolutamente necessario, contro scetticismi e sterili polemiche, portare a compimento un'infrastruttura da troppo tempo attesa dai molisani. I nostri cittadini meritano di avere le stesse opportunità dei cittadini delle altre regioni d’Italia ed è indiscutibile - conclude l'onorevole - che un collegamento di questa portata non sia anche un’opportunità per la crescita generale del territorio”.

C.S.

