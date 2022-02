Trivelle in Molise, Toma: “Non risolvono problema energetico”

Il Presidente interviene sull’approvazione del Piano ‘Pitesae’ da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Sulle macroregioni: “Sarebbe opportuno rivedere alcuni confini per rendere più efficienti le dimensioni di taluni territori, errore depotenziare le Province”.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha, come scritto anche ieri, approvato il Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai) ovvero la mappa delle zone in cui è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che a terra. Tra le Regioni incluse c’è anche il Molise. Oggi il Presidente Donato Toma è tornato sulla decisione: ''E’ un passaggio fondamentale di trasparenza - dice Toma - perché quando una popolazione non sa, allora teme, se invece viene informata c'è più serenità. Da una prima analisi, questo piano del Ministero non vuol dire trivellare in maniera indiscriminata ma insiste sulla sostenibilità. Non siamo comunque alla soluzione perché non sarà il ritrovamento di qualche giacimento a consentirci di uscire dalla crisi energetica o dalla dipendenza. Anche sulle energie alternative, però, abbiamo dei problemi. In Molise stiamo per proporre una programmazione - dice ancora il presidente della Regione Molise - ma anche su questo punto il rapporto con il territorio è complesso. Quindi dobbiamo studiare attentamente e approfondire''.

Il Presidente Toma è intervenuto anche sul tema della macroregioni, dichiarando alla rivista Bee Magazine: “Tutto si può rimodulare, l’importante è che il modello rilanci sempre il territorio e non si rinunci alle singole autonomie. Per me - ha concluso - è stato un errore depotenziare le Province. Piuttosto, sarebbe opportuno rivedere alcuni confini regionali per rendere più efficienti le dimensioni di taluni territori”.