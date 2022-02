Cis Molise, Scasserra responsabile del contratto: “Tutte le opere vanno realizzate, felice per la 4 corsie”

Le parole dell’imprenditore ed ex assessore regionale, nominato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna

CAMPOBASSO. Michele Scasserra è il referente unico del contratto di sviluppo del Cis Molise, sottoscritto in Molise l'11 ottobre 2019, quando a guidare il Governo era l'ex premier Giuseppe Conte.

Un incarico importante per l’imprenditore campobassano, già assessore regionale alle attività produttive dal 2011 al 2013, nominato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, che dall’insediamento del Governo Draghi si occupa del coordinamento dei Cis.

“Mi ha fatto molto piacere questa nomina, arrivata dopo che al Ministero sono stati vagliati una serie di curriculum e credo anche qualche segnalazione del territorio – le parole di Scasserra – Ho già incontrato il Ministro Carfagna, trovandola preparata, pacata, disponibile. Da parte mia spero di poter essere utile a chi mi ha voluto per questo incarico e dare il mio contributo nell’interesse del Molise. Già a partire da oggi avrò una serie di incontri con Invitalia e con l’Agenzia di Coesione, per la ricognizione delle opere che dovranno essere realizzate”.

Un totale di 153 interventi per circa 220 milioni di investimenti, con la fetta più consistente, 129 milioni di euro, destinati alla riqualificazione dei tratturi del Molise e alla messa a punto di un nuovo modello di sviluppo nel settore della viabilità e dell’accoglienza. Ma tra i progetti ci sono anche i parcheggi a Campobasso e il collegamento con la collina Monforte, il completamento dell’auditorium di Isernia, il piano regolatore portuale di Termoli. Più una serie di piccole opere, che riguardano buona parte dei comuni della regione.

“Adesso devo capire lo stato dell’arte – ha rimarcato Scasserra – l’attuazione degli interventi aveva un cronoprogramma che era stato stilato prima della pandemia, che con tutta probabilità deve essere rivisto e rimodulato, pensando magari a una proroga delle scadenze. Ma con l’impegno a salvare e impegnare tutte le risorse destinate al Molise”.

Un sostanzioso capitolo finanziario, 220 milioni di euro, che va di pari passo con i fondi, probabimente ancora più consistenti, del Pnnr.

“I due percorsi a mio avviso devono integrarsi – ha precisato Scasserra – bisogna cioè rendere complementari i progetti finanziati con il Cis e quelli che invece saranno finanziati con i fondi del Pnrr. Il Molise si troverà a gestire un’imponente mole di risorse, che se utilizzate bene potranno davvero servire a migliorare l’economia e la qualità della vita in regione".

Proprio ieri il Ministro per il Sud Carfagna, che ha nominato Scasserra alla guida del Cis Molise, ha annunciato l’inserimento del collegamento A1-A14, la famosa superstrada a 4 corsie Termoli-San Vittore, tra le opere strategiche che saranno finanziate con i 6,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione. Già stanziati 100 milioni per il primo lotto dell’opera.

“Un’opera importantissima e faccio una considerazione da cittadino e da imprenditore – ha rimarcato Scasserra – E' fondamentale dotare il Molise di un collegamento veloce, sia esso autostrada o superstrada a 4 corsie. Il fatto che si possa finalmente partire significa ridare nuova linfa al settore dell’edilizia, delle costruzioni e dell’indotto già nel breve termine, con la creazione di tanti posti di lavoro”.

“Ovviamente si tratta di un’infrastruttura stabile, che darà ovviamente benefici anche e soprattutto in prospettiva. Quindi non posso che essere contento – ha concluso - da assessore regionale e poi in Confindustria avevo più volte puntato il dito sulla necessità di non polverizzare gli interventi e i finanziamenti. Ma di fare delle scelte strategiche, nell’interesse del territorio”.

Carmen Sepede

