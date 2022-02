Precari Asrem, Cgil in campo: contratti verso la proroga

La trattativa tra sindacato e azienda per assicurare continuità lavorativa ai sanitari e continuità assistenziale ai pazienti

CAMPOBASSO. Fp-Cgil in campo per la questione dei rinnovi contrattuali dei precari Asrem. Si va verso la proroga, scongiurando lo stop dei lavoratori.

Ad annunciarlo il sindacato, che informa di aver attivato da subito le interlocuzioni con l’azienda sanitaria.

“Sebbene il Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità Pubblica preveda una pausa di 20 gg per il rinnovo, con la proroga (prevista dal D.lgs. n.81 del 15/06/2015 e dalla Legge 234 del 30/12/2021) questa interruzione potrebbe essere scongiurata assicurando quindi continuità assistenziale e garanzia per i tanti lavoratori e lavoratrici precari che, in questo modo, non interromperebbero il rapporto di lavoro e non vedrebbero cancellate le ore rese in eccedenza e le ferie maturate.

L’Asrem, nell’alveo di un fattivo sistema di relazioni sindacali, - si legge in una nota del segretario generale Antonio Amantini - sta valutando tale possibilità. Quindi la Fp Cgil Molise è in attesa di tutti gli atti formali che portino alla proroga dei contratti di lavoro e auspica, nelle more dell’espletamento delle prove concorsuali, che vengano formalizzate le procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti di legge”.

