Operai forestali, pressing dei sindacati: subito la stabilizzazione

Cgil, Cisl e Uil: “Per rilanciare ol territorio e la sua messa in sicurezza non bastano le leggi, serve l'uomo”. Chiesto un incontro con il governatore Toma e la convocazione di un Consiglio regionale monotematico

CAMPOBASSO. La Strategia Forestale Nazionale, la nuova legge sulla montagna, la programmazione dei fondi del Pse e del Pnrr definiscono un quadro di possibilità irripetibile, un’occasione da non sprecare e che deve avere come obiettivo il rilancio del territorio e dell’occupazione. Lo evidenziano in una nota congiunta la Fai Cisl, Flai Cgil e la Uila-Uil Molise che tornano a sollecitare la stabilizzazione degli operai forestali.

“Per rilanciare il territorio e la sua messa in sicurezza non bastano le leggi serve l’uomo – evidenziano i sindacati - Allora stop all'atavica precarietà degli operai forestali. In questi anni con la loro trentennale esperienza sono intervenuti a tutela e salvaguardia del territorio praticando le attività di rimboschimento, di ripulitura dei boschi, di realizzazione delle fasce parafuoco, sono intervenuti nello spegnimento degli incendi che hanno devastato in nostro Molise ricevendo l’encomio per valore e professionalità della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco. Le tante risorse che arriveranno sul territorio necessitano di una programmazione seria e adeguata, funzionale a tutte le possibilità legislative e finanziarie che si stanno definendo a livello nazionale e che devono intrecciarsi con i fondi europei del Psr e del Pnrr e che vanno declinate nel nostro territorio.

Noi vogliamo entrare nel merito di questa discussione e della programmazione. Anche le forze politiche hanno sollevato la questione della stabilizzazioni degli operai forestali, di recente è stata consegnata al Consiglio regionale una mozione del Consigliere Vittorino Facciolla che, numeri alla mano ha definito un percorso possibile finalizzato alla stabilizzazione, ma non dimentichiamo quanto detto dall’ assessore al lavoro Filomena Calenda, che qualche tempo fa definiva 'gli operai forestali della Regione Molise una risorsa da tutelare'. In questi giorni gli operai forestali verranno avviati al lavoro nei cantieri forestali e nelle attività di antincendio boschivo per 151 giornate nell’anno 2022, lo scorso anno con l’assessore all’agricoltura Cavaliere e con Arsarp avviando per tempo le attività di antincendio boschivo è stato possibile il pronto intervento dei nuclei antincendio dell’Arsarp che hanno contenuto le catastrofi ambientali generate dai roghi estivi. Ma i soldi messi in campo sono sempre esigui e il territorio invece ha necessità di essere salvaguardato sempre e non solo per 151 giorni! Questi motivi ci spingono quindi a sollecitare la richiesta di incontro fatta a Toma qualche settimana fa per entrare nel merito delle problematiche degli operai forestali e a sollecitare un Consiglio monotematico per coinvolgere tutte le forze politiche in una discussione seria sulla salvaguardia del territorio, sulla sua messa in sicurezza e sulla buona occupazione che ponga fine una volta per tutte al precariato lavorativo degli operai forestali molisani, unici in Italia a non avere ancora una stabilizzazione. Lo ripetiamo, il territorio va salvaguardato sempre e non in modo intermittente, è la nostra più grande ricchezza e questa è l’occasione che non deve essere sciupata, a garanzia del rilancio delle aree interne, delle nostre coste del lavoro anche per le future generazioni”.

