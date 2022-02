Lavoro, opportunità nel comparto sanitario: arriva il Corso di Assistente di Studio Odontoiatrico

Redazionale/ Il percorso, riconosciuto dalla Regione Molise, verrà attivato presso l’ente di Formazione Professionale Cm Protos di Isernia

ISERNIA. Infinite opportunità di qualificazione professionale grazie all’ente di Formazione Professionale Cm Protos di Isernia. Ai nastri di partenza, tra gli altri, il Corso di Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.), riconosciuto dalla Regione Molise, che consente di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro in un settore particolarmente ambito.

L’Assistente di Studio Odontoiatrico opera negli studi e nelle strutture sanitarie eroganti prestazioni odontoiatriche, appunto, avendo cura del paziente a partire dall’attività di accoglienza, del suo accompagnamento alla poltrona, della gestione della relazione durante tutta la prestazione; inoltre, offre supporto operativo all’odontoiatra e assicura che la strumentazione sia in ordine, igienizzata e sterilizzata.

Tale opportunità formativa è rivolta a coloro che abbiano compiuto 18 anni d’età al momento dell’iscrizione, che abbiano un certificato di idoneità fisica all’impiego e che posseggano una qualifica professionale triennale conseguita in percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) o che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

Per diventare assistente odontoiatrico è necessario completare un percorso formativo della durata di 700 ore, di cui 300 da sostenere in aula (teoria, tecnica + esercitazione pratica) e 400 da svolgere come tirocinante presso uno studio odontoiatrico o una clinica convenzionata, al termine del quale dovrà essere sostenuto un esame, che consta di una prova pratica teorica (simulazione di assistenza odontoiatrica e riconoscimento strumenti) e di una prova orale (domande inerenti al programma di studio).

Il profilo è molto richiesto dalle infrastrutture sia pubbliche che private. I dati Istat in merito alle statistiche occupazionali per le professioni sanitarie come l’ASO sono molto positivi. Nel settore odontoiatrico emerge una difficoltà di reperimento di personale qualificato decisamente elevata, di cui gran parte è dovuta alla mancanza di risposta alla domanda di lavoro per il mancato possesso della qualifica; inoltre, c’è la possibilità di essere assunti come ASO anche con contratto di apprendistato professionalizzante cosi come espresso dal parere n. 873 del 31 maggio 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con enormi vantaggi per il datore di lavoro.

Insomma, un’occasione da non perdere assolutamente per poter mettere le fondamenta di una carriera lavorativa soddisfacente e solida. Le attività avranno inizio nel mese di marzo, nella sede dell’ente in via Sant’Ippolito n. 9 diretta dal dottor Mario Lombardi.

