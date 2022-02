Sanità pubblica al collasso, Pastore lancia gli Stati Generali

La lettera-manifesto del primario del Pronto Soccorso di Isernia alla luce delle enormi difficoltà che il settore attraversa da tempo: “ In Molise siamo ormai in un degrado irreversibile ed è necessario operare scelte forti, radicalmente diverse dalle attuali, per rilanciare un buon servizio”

ISERNIA. Una lettera-manifesto per lanciare gli Stati Generali per la sanità pubblica molisana, alle prese con enormi e ormai croniche problematiche. È quella messa nero su bianco dal primario del Pronto Soccorso del 'Veneziale' di Isernia che – ancora una volta – evidenzia la necessità di operare scelte forti e diverse dalle attuali per rilanciare un buon servizio agli utenti.

LA LETTERA-MANIFESTO

Stiamo vivendo un periodo di progressivo sfaldamento di principi che sembravano acquisiti e stabili nella nostra società. Tra questi sicuramente il diritto universale alle cure è quello che più interessa il nostro Comitato, Isernia Beni Comuni, in difesa della sanità pubblica di qualità. Abbiamo visto come questo diritto sia stato progressivamente eroso nel tempo con scelte politiche ben precise. Nella nostra Regione, il Molise, siamo, ormai, in un degrado irreversibile ed è necessario operare scelte forti, radicalmente diverse dalle attuali, per rilanciare un buon servizio sanitario pubblico. Il progressivo definanziamento del SSN, la riduzione dei posti letto ospedalieri dal 6 per mille al 3 per mille per pazienti acuti e allo 0,7 per mille per pazienti cronici, il blocco del turnover del personale, il numero chiuso introdotto per la Facoltà di Medicina, lo smantellamento anche della medicina territoriale, tutto questo contribuisce alla perdita del diritto universale alle cure Se a ciò aggiungiamo che mentre si definanzia il pubblico, aumentano la percentuale del privato convenzionato( che deve trarre profitto da malattie e malati) e la spesa privata dei cittadini, si comprende meglio il motivo di alcune scelte politiche chiaramente neoliberiste. Del resto, un trattato internazionale di libero scambio riguardante i servizi, il TISA, evidenziava che dalla privatizzazione dei sistemi sanitari pubblici, a livello mondiale, si poteva generare un giro di affari di 6000 miliardi di dollari. Non è un caso che lo smantellamento dei sistemi sanitari non riguardi solo l'Italia ma tutti i Paesi che avevano dei buoni servizi sanitari pubblici. In Molise, dopo la riforma del 1978, si partiva con sei ospedali presenti sul territorio più altri servizi pubblici che tranquillamente potevano soddisfare, se gestiti correttamente, le esigenze di una popolazione di 300.000 abitanti senza la necessità di ricorrere a privati convenzionati. Tuttavia, fin dal primo momento si è inserita la necessità clientelare di creare convenzioni. Negli anni 80, l'introduzione della diagnostica di avanguardia di allora ( Tac, ecografia, scintigrafia, ecc) non fu effettuata posizionando le attrezzature in un ospedale pubblico ma in una clinica convenzionata di Venafro, la Sanatrix, a cui si dovevano rivolgere tutti gli ospedali. Di fatto, gli ospedali erano un serbatoio per i guadagni di soldi pubblici effettuati da un privato. Poi, nel tempo, sempre in un'ottica clientelare, si sono ampliate le convenzioni con altre strutture ed in particolare con i due colossi, Neuromed e Cattolica. La gestione clientelare della sanità non ha riguardato solo le convenzioni con i privati ma anche la gestione interna negli ospedali e nei servizi. Si aprivano servizi, si assumeva personale, si esternalizzavano i servizi per soddisfare i bisogni delle diverse clientele politiche. Tutto questo ha generato disfunzioni ed un debito enorme che ha determinato il commissariamento della sanità molisana che perdura da 13 anni. Con la scusa di rientrare dal debito, si sono progressivamente smantellati ospedali e servizi, mentre si trasferivano posti letto e fondi ai privati convenzionati. Attualmente il 43% del fondo sanitario regionale ed il 40% dei posti letto vanno ai privati convenzionati, mentre il debito permane come un moloc indistruttibile. I posti letto di molti privati convenzionati vengono utilizzati per un'utenza extraregionale che determina una mobilità attiva ed un guadagno che va direttamente ai privati che gestiscono quei posti letto pubblici. Nello stesso tempo, l'utenza regionale, non avendo possibilità di risposte, va in altre regioni determinando una mobilità passiva di 80 milioni, questi tutti a carico del pubblico. Ormai siamo ad un passo dal collasso totale.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!