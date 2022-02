Covid, casi in calo in tutta Italia. In Molise lenta la discesa: meno 2,3% nell’ultima settimana

Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativa al periodo 9-15 febbraio

CAMPOBASSO. Casi di Covid in calo in tutta Italia, fatta eccezione che in Sardegna, l’unica regione dove i contagi sono invece aumentati, nella settimana dal 9 al 15 febbraio.

E’ quello che evidenzia il monitoraggio della fondazione Gimbe. A livello nazionale i nuovi casi sono diminuiti del 32,3%, con una forbice che va dal meno 2,3% del Molise al 47,9 per cento della Valle d'Aosta.

Per il Gimbe gli attualmente positivi per 100mila abitanti sono in Molise 2.416. Quindi l’occupazione dei posti letto, in regione attualmente al 22,7% in area medica e al 12,8% in Terapia intensiva.

